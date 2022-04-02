Новая разработка ученых может спасти миллионы жизней

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2 апреля 2022, 15:31 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Ученые университетов Ливерпуля и Линкольна разработали новый класс сильнодействующих антибиотиков, способных убивать «супербактерии», включая золотистый стафилококк. Они уверены, что синтетическая версия мощного природного антибиотика — теиксобактина — поможет победить многие из патогенов, которые не поддаются лечению привычными медикаментами.



Специалисты утверждают, что упрощенные синтетические теиксобактины могут уничтожать широкий спектр бактерий даже в тех случаях, когда современные антибиотики бессильны. Ученые-медики предполагают, что в недалеком будущем всего одна доза теиксобактина в день сможет лечить людей от системных и угрожающих жизни бактериальных инфекций.



В их исследовании отмечается, что специалистам удалось выработать новый метод для максимально дешевого воспроизведения жизнеспособных антибиотиков на основе природного теиксобактина. Прежде же они были чрезвычайно дорогими. Замена некоторых из аминокислот в молекуле вещества на коммерчески доступные альтернативы позволила снизить стоимость материалов более чем в 2 тыс. раз. Помимо этого, отдельные этапы получения препарата ускорились с 30 часов до 10 минут.



«Надо понимать, что пока это данные на мышах, следующий этап — испытания на людях, но это долгий путь», — отметил завлабораторией инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алексей Тутельян. Он подчеркнул, что подобные исследования ведутся и в России.



Потенциальный эффект от выхода на фармакологический рынок такого препарата имеет огромные перспективы, поскольку проблема резистентности возбудителей бактериальных инфекций на сегодняшний день является одной из самых актуальных. Об этом рассказал Сергей Вознесенский, доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН. При этом он добавил, что между открытием нового потенциально эффективного вещества и регистрацией лекарственного препарата проходит длительный процесс доклинических и клинических исследований, которые могут занять до 10 лет.



Известно, что в США от последствий антибиотикорезистентности умирает около 23 тыс. человек в год, в Евросоюзе — около 25 тыс., а всего в мире — около 700 тыс. По оценкам ряда авторитетных специалистов, к 2050 году по этой причине в мире могут погибнуть до 350 млн человек.



