В Таиланде россияне убили мужчину и изнасиловали женщину в попытке получить 100 тысяч долларов США

В Приморье завершилось расследование уголовного дела в отношении Александра Новичкова. Его обвинили в похищении человека, убийстве и изнасиловании. Сообщник Новичкова – Андрей Забелин – ранее уже был приговорен к 18 годам строгого режима.
В марте 2014 года в одном из коттеджей на острове Пхукет Александр Новичков и Андрей Забелин напали на предпринимателя из Владивостока Алексея Слабинского. Они сковали его руки наручниками и надели на него цепь. Позже они привезли в тот же коттедж девушку бизнемена Яну Стрижеус и приковали ее цепью к кровати. Рэкетиры требовали у пары выплатить им $100 тыс, но в итоге смогли получить лишь эквивалент в 100 тыс. руб.
Следствие утверждает, что вымогая деньги, Новичков избивал Слабинского, и от полученных травм тот скончался. Девушку рэкетиры несколько дней насильственно перевозили из отеля в отель на Пхукете, Новичков ее изнасиловал. Затем похитители оставили Яну Стрижеус в одной из гостиниц и скрылись.
Александр Новичков был задержан лишь в марте прошлого года на съемной квартире в Пензе. Затем его доставили во Владивосток. Свою вину он не признает.
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