С начала года в Челябинской области родилось 15 двойняшек и одна тройня

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

2 апреля 2022, 11:13 Анна Семенова

Мальчиков с начала года родилось больше, чем девочек. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Южноуральцы предпочитают называть мальчиков Артемами и Михаилами, а девочек Софиями и Евами.

Начало года в Челябинской области было богато на новорожденных. Как сообщили в госкомитете по делам ЗАГС, за три первых месяца 2022-го на свет появились 3922 мальчика и 3736 девочек. Больше всего новоиспеченных мамочек в Челябинске, почти 3,5 тысячи, на втором месте Магнитогорск (более тысячи). 15 женщин забрали домой двойняшек и одна тройняшек.

Среди районов Челябинска рекордсменом стал Тракторозаводский район, здесь свидетельство о рождении получил 741 малыш.

Больше всего прибавилось Артемов, Михаилов и Александров. Девочек по-прежнему предпочитают называть Софиями, Евами и Викториями.