Без обедов и прогулок: адвокаты рассказали о режиме Сергея Фургала

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2 апреля 2022, 10:04

Адвокаты Елена Бестужева и Дмитрий Довгий посетили бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в московском СИЗО «Лефортово». Они сообщили, что у бывшего чиновника в настоящее время крайне напряженный график из-за того, что параллельно ведутся два уголовных дела. Фургал по-прежнему настаивает на своей невиновности.

Как сообщает DVHAB, ссылаясь на адвокатов Фургала, в деле против экс-главы региона насчитывается 260 томов по обвинениям по экономическим статьям. Бестужева указала, что в те дни, когда не проходят заседания, Сергей Фургал посвящает все время изучению материалов дела, отказываясь от прогулок и обедов.



- Обычным людям это не понять, но для тех, кто заперт, то выйти на час - уже дорогого стоит. Пока так происходит, поскольку другой возможности нет. Ведь по первому делу его уже ограничили по срокам с ознакомлением. Он опасается повторения истории, - сообщила защитник.



Фургалу грозит до 20 лет лишения свободы. По словам юриста, срок давности распространяется на всех обвиняемых, однако Фургал не поднимал этот вопрос.



- Он считает, что присяжные заседатели разберутся с этим вопросом сами. Он уверен в своей невиновности, сказал, что нам не будет за него стыдно, и уверен, что его оправдают, - подытожила адвокат.



Напомним, что Сергея Фургала арестовали в августе 2020 года в Хабаровске. Его обвиняют в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей 25-летней давности. В Хабаровском крае проходят многочисленные акции в поддержку бывшего губернатора.