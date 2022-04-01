Гладков осмотрел места взрывов в район сел Никольское и Ясные Зори Белгородской области

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1 апреля 2022, 19:05

фото: vk.com/gladkov_vv

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу сообщил, что днем в Белгороде были слышны отзвуки взрывов. Глава региона написал в Telegram-канале, что пострадавших от взрывов нет, но была повреждена линия электропередачи у Никольского, а в одном из жилых домов в Ясных Зорях выбито оконное стекло.

Гладков уточнил, что линию электропередачи уже восстановили. «Сегодня днем в Белгороде были слышны отзвуки взрывов. Разбираемся с последствиями. Главное — никто не пострадал. Выехал на место — в район сел Никольское и Ясные Зори. Осмотрел места взрывов», — написал глава региона.

1 апреля в Белгороде начался пожар на нефтебазе. По данным Гладкова, причиной пожара стал «авиаудар с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте».

Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что сотрудники нефтебазы не пострадали. Власти решили расселить жителей нескольких улиц, их временно разместят на «Белгород-Арене».

По словам Гладкова, локализация пожара завершена. До конца дня сотрудниками МЧС будет устранено открытое горение. Сразу после этого жители смогут вернуться в свои дома. На помощь белгородским спасателям прибыли сотрудники МЧС из Курска и Воронежа.