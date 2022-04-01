Андрей Бочкарев: Завершено более трети работ по строительству электродепо «Аминьевское»

Аргументы Недели → Общество 13+

1 апреля 2022, 15:27

Фото: Global Look

Завершается вертикальная планировка территории на стройплощадке будущего электродепо «Аминьевское» в рамках комплекса земляных работ.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что для изменения и улучшения рельефа местности в целях размещения новых объектов строящегося электродепо осуществляется вертикальная планировка территории путем выравнивания площадки методом среза или подсыпки грунта при необходимости. Сегодня она уже выполнена на 95%. Он подчеркнул, что общестроительная готовность электродепо оценивается более чем на треть.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» - оператор программы развития московского метро) Юрий Кравцов отметил, что на стройплощадке будущего электродепо было разработано 340 тыс. куб. м грунта, то есть примерно 85% от планового объема.

«Одновременно ведется строительство подпорных стен, опоясывающих территорию депо, и зданий отстойно-ремонтного корпуса, административного бытового корпуса, а также объектов энергообеспечения: компрессорной станции, поста электрической централизации, центрального теплового пункта, тягово-понизительной подстанции. Кроме того, с территории электродепо закончен вынос электросетей - всего вынесено 83 км высоковольтных линий», - сказал глава инжинирингового холдинга.

Юрий Кравцов напомнил, что в конце прошлого года завершили тоннелепроходку соединительной ветки от Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в электродепо «Аминьевское» для осуществления оборота подвижного состава Большого кольца. В тех же целях сейчас возводят пролеты однопутной эстакады до камеры съездов станции «Давыдково» БКЛ.

Когда все работы завершат, электродепо «Аминьевское» станет обслуживать оборотный состав Большого кольца метро наряду с депо «Замоскворецкое» и «Нижегородское».