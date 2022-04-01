В Челябинске откроется выставка, посвященная адвокату Федору Плевако

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

1 апреля 2022, 14:45 Татьяна Михайлова

Фотография Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В этом году исполняется 180 лет со дня рождения известного уроженца Троицка.

В Челябинском мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» будет запущен проект в честь выдающегося российского адвоката Федора Плевако. Он родился в южноуральском городе Троицке 180 лет назад.

Как рассказала директор парка Полина Глинских, в рамках проекта будут запущены новые форматы – иммерсивные театрализации по мотивам дел Плевако. Такой подход позволяет зрителям стать соучастниками постановки.

Другой проект, который в этом году увидят посетители исторического парка, посвящен Петру I. Материалы для выставок составляют профессионалы. «Нам очень повезло, это даже отмечают наши московские коллеги, наш коллектив собран не только из учителей истории, в нем есть и историки-ученые. То, что с нами люди, которые занимаются непосредственно наукой, очень помогает при работе над составлением новых выставок, экскурсионных программ», – прокомментировала Полина Глинских во время стрим-шоу «Поутру».

Напомним, что «Поутру» – это проект медиахолдинга «Гранада Пресс», в котором ведущие вместе с гостями обсуждают интересные новости в прямом эфире. Стрим-шоу выходит каждую пятницу в сообществе «Гранада ТВ» во «ВКонтакте».