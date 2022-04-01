Южноуральцев предупреждают об опасности на реке Миасс

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

1 апреля 2022, 14:07 Анна Семенова

Выходить на лед весной нельзя, это может стоить вам жизни.

Толщина льда уменьшилась в три раза за неделю.

Рыбакам и любителям сократить путь по замерзшей реке еще раз напоминают: выход на весенний лед может обернуться трагедией. Специалисты единой диспетчерской службы сообщили, что за несколько последних дней толщина льда на реке Миасс стала меньше в три раза, и сейчас составляет 10-15 сантиметров (для примера в феврале этот показатель – 70 сантиметров).

Похожая ситуация и на других водоемах, здесь лед не так сильно истончился, но он рыхлый и непрочный.

Как сообщили в администрации Челябинска, водоемы постоянно объезжают патрульные, с теми, кто рискует своей жизнью, выходя на водоемы, проводят профилактические беседы. Например, сегодня, 1 апреля, спасатели побывали на озере Смолино, пруду «Девичьи слезы», а также на реке Миасс. Здесь уже установлены предупредительные аншлаги «Переход (проезд) по льду запрещён».

Нарушение правил может обойтись челябинцам в 500-2000 рублей. В худшем случае - стоить жизни.