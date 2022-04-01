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Депутат Занко заявила, что с осторожностью относится к идее ликвидировать финансируемые «недружественными странами» НКО

, 11:20

Депутат Занко заявила, что с осторожностью относится к идее ликвидировать финансируемые «недружественными странами» НКО
Госдума, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко оценила идею ликвидации НКО, получающих средства из "недружественных стран".

Ольга Занко отметила, что относится к вышеуказанному предложению с осторожностью, поскольку в "недружественных странах" могут жить люди, которые дружественны России.

По мнению парламентария, которое она выразила в разговоре с RT, наиболее важным фактором является не источник финансирования НКО, а характер деятельности отдельно взятой организации.

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