Южноуральцам расскажут о необычных бизнес-идеях, реализуемых в регионе

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

1 апреля 2022, 06:22 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Сегодня выйдет стрим-шоу «Поутру».

1 апреля медиахолдинг «Гранада Пресс» представит новый выпуск стрим-шоу «Поутру». Ведущие передачи Андрей Трушников и Максим Бодягин вместе с гостями обсудят интересные новости.

Тему уникальных бизнес-проектов Челябинской области поддержит руководитель арт-студии «Шедевры из стекла» Надежда Булыгина. Президент Федерации «Уралстронг – Силачи Руси» Дмитрий Кононец расскажет, как тренируются и побеждают челябинские силачи. Кроме этого, зрители узнают, как сделать разговоры о патриотизме неформальными. Об этом поведает новый директор челябинского парка «Россия – Моя история» Полина Глинских.

Начало стрим-шоу в 8.30 по челябинскому времени. Прямая трансляция будет идти в сообществе «Гранада ТВ» во «ВКонтакте».