Оптина Пустынь: Кто совершил ритуальное убийство в монастыре

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31 марта 2022, 23:01 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

26 лет назад, 18 апреля 1993 года, в Пасхальную ночь, было совершено убийство трех монахов Оптиной Пустыни: иеромонаха Василия, инока Трофима и инока Ферапонта. Следствие доказало, что это было ритуальное убийство.

18 апреля 1993 г. Время ранней Литургии в день Светлого Христова Воскресения. Праздничную службу прервал крик одного из послушников: «Братиков убили!» А вскоре вся православная Россия узнала: после ночной Пасхальной службы от руки сатаниста оборвалась жизнь трех Оптинских монахов.

Почему же произошло такое зверство? За что были убиты те, кто посвятил свою жизнь Богу?

Протоиерей Николай (Литва): «Это несомненно ритуальное убийство. На Пасху. Действительно, Красная Пасха. Произошло следующее: инок Трофим, инок Ферапонт были на колокольне, и вдруг люди услышали, что пасхальный звон резко оборвался. Вот так православные и узнали, что произошло убийство трех монахов. Позже выяснилось, что убийство совершил душевнобольной человек, который жил неподалеку от монастыря. Он совершил свое злодеяние осознанно: с ножом, на котором было вырезано число зверя (666), сначала напал на иноков Трофима и Ферапонта, а позже, подкараулил и нанес смертельные раны иеромонаху Василию. Мне рассказывали священники из Оптиной Пустыни, что убийце судебно-психиатрическая экспертиза поставила диагноз – шизофрения. Но монахов уже не вернешь. Убийца считал, что монахи – враги сатаны. Он был словно одержим: говорил, что монахи были хорошими людьми и ничего плохого ему не сделали, но он хотел достать Бога через них. Это совершенно больной человек с извращенной логикой. На языке священнослужителей таких людей называют одержимыми нечестью. Святые отцы говорят, что избавиться от этого можно, но только ежедневной молитвой, исповедью, причастием. Такое заболевание от лукавого».

Какими были эти три монаха?

Разными путями они пришли в православие, но цель была одна – служить Богу. Молчаливый молитвенник инок Ферапонт. Всех любящий, безотказный мастер на все руки инок Трофим, которого ласково называли Трофимушка. Сосредоточенный иеромонах Василий.

Очевидцы говорят, что, например, инок Ферапонт в последние дни Великого поста, перед смертью, вообще не ложился спать. Молился ночами. Может предчувствовал свою кончину? Эту тайну он унес с собой в вечность, но другие монахи запомнили его слова: «Да, наши грехи можно только кровью смыть».

Протоиерей Николай (Литва): «Мне рассказывали, что сперва шел красивый пасхальный звон, а потом он стал напоминать глухой набат. И он некоторое время продолжался. Потом уже выяснили, что инок Трофим, на последнем вздохе, потянулся на веревках и ударил в набат, и продолжал раскачивать колокола уже мертвым. Мученики они. А мученики всегда в православии хорошо. Светлая грусть по убиенным. Они победили. Своей кровью они омыли не только свои грехи, но и грехи людей. Слава Богу, что они посетили своей милостью Оптину Пустынь».

Однажды прихожане спросили отца Василия: «Батюшка, а у вас есть заветное желание?» - «Да. Я хотел бы умереть на Пасху под звон колоколов». Все так и случилось.

Трех мучеников-монахов называют Ангелами. Они нашли свой последний приют в Оптиной Пустыни. Каждый год, 18 апреля, множество паломников прибывают в Оптину Пустынь, чтобы почтить память мучеников: кто молится, кто просит помощи, избавлений от бед, болезней. И говорят, что мученики слышат и помогают.

На 25-ю годовщину убиенных братия монастыря Оптиной Пустыни во главе с пастырем, исполняющим обязанности наместника игуменом Никитой (Суриковым) отправили в синодальную комиссию прошение о канонизации монахов-мучеников. Пока верующие ждут того дня, когда Православная церковь дозволит епископам и священникам служить не панихиды, а молебны Оптинским Новомученикам.

Протоиерей Николай (Литва): «Так быстро канонизация не свершается. Должно пройти лет 50. Должно быть подтверждение чудес, которые происходят по молитвам к мученикам. Это долгий процесс. Но я думаю, что непременно это случится. Чудеса же происходят! Есть официальные подтверждения. Да и Господь давно прославил этих мучеников. Молитесь им и все сами поймете. Увидите благодать».

Этих мучеников объединяла любовь. Любовь к Богу. Любовь к людям.

А как говорят старцы: «Любовь не умирает…»

Возможно, прав протоиерей Николай, когда говорит о молитве: «Поминайте мучеников и они помянут вас у престола Господа!»