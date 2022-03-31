Россиян и белорусов «отлучат» от вида на жительство в Латвии

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31 марта 2022, 22:27 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Рамона Петравича

Сейм Латвии в срочном порядке рассмотрел вопрос о том, что первичные ВНЖ не давать россиянам и белорусам.



Парламентарии решили не ждать, пока в Сейме завершится рассмотрение совершенно нового законопроекта об иммиграции. Сегодня депутаты проголосовали за срочные поправки в уже действующий «старый» иммиграционный закон.



Сейм поддержал изменения, которые подготовили специалисты по миграционным вопросам МВД. Главная поправка, в частности, гласит о том, что на период до 30-го июня 2023-го года Латвия приостанавливает выдачу временных видов на жительство гражданам Российской Федерации и Республики Беларусь.



Ко мне, как журналисту, стали приходить вопросы от граждан РФ, которые проживают в Латвии и имеют вид на жительство, мол, что будет дальше? Это только начало? Уже поднимался в Сейме вопрос о том, чтобы более не продлевать вид на жительство гражданам РФ, которые проживают в Латвии – понятно, что люди напуганы и не знают, что делать… Как им жить во всем этом дальше? Бросать дома, бежать, оставить могилы родственникам, детей?



Я обратилась за комментариями к депутату Сейма, экс-министру благосостояния Латвии Рамоне Петравичи:



«Да, такое голосование было. Речь идет о первичном ВНЖ. Те, у которых есть уже ВНЖ, то, думаю, что беспокоится не стоит. Да, Нацблок выдвинул такое предложение, чтобы не продлевать ВНЖ гражданам России, которые проживают в Латвии, но потом сами отозвали этот проект. Я понимаю, что если человек не нарушает Законы Латвии, не участвует, например, в акциях, которые разжигают межнациональную рознь, не призывают к действиям, которые нанесут ущерб безопасности Латвии, то и ничего не стоит опасаться. Что касается первичного вида на жительство, то есть исключения:



Так по-прежнему россияне и белорусы смогут претендовать на ВНЖ, если они участвуют в научных проектах, учебе или учебной практике в соответствии с правовыми актами ЕС. Кроме того, ВНЖ будет выдаваться тем россиянам и белорусам, которые получили в Латвии альтернативный статус (читай — статус политического беженцам). Понятно, что ВНЖ будут оформлять и супругам граждан Латвии или неграждан Латвии».