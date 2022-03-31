Сейм Латвии запретил проводить мероприятия рядом с памятниками советской армии

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31 марта 2022, 22:20 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Сегодня, 31 марта, Сейм Латвии принял в окончательном чтении предложение депутатов по поправкам в законе о безопасности публичных праздничных мероприятий, запрещающее проведение их ближе 200 метров от любого памятника, прославляющего советскую армию и ее победу.



Ранее, когда в Сейме Латвии обсуждался подобный вопрос, то речь шла только о памятнике Освободителям Риги от нацистских захватчиков.



Несомненно, ситуация на Украине «подхлестнула» националистически настроенных депутатов «быстренько» принять поправки к закону, запрещающие проводить мероприятия рядом со всеми памятниками советской армии, которые есть в Латвии.



Определено и наказание – денежный штраф для физических лиц до 400 евро, для юридических – до 3200 евро.



Чем же так, например, «не угодил» памятник Освободителям Риги от нацистов?



Интересно, но прославление нацизма порицается во всем мире, но, у меня четкое мнение, что это не касается Латвии.



Националы страны убеждают латвийцев, что памятник Освободителям Риги от нацизма – прославление такое «ненавистно-оккупационного» режима СССР… Я не понимаю, объясните мне, при чем тут памятник, который символизирует освобождение от нацизма?! Как этот памятник только не называли? Например, один из главных националистов страны депутат Янис Домбрава назвал этот памятник… столбом.



Удивляет другое, почему у нации, которая позиционирует себя, как сдержанная и интеллигентная, присутствует неприкрытое хамство? А потому, что, мое мнение, ситуация на Украине стала триггером для хромовых националистов Латвии! Не могут себя сдерживать! Да и четко убедили себя, что для России ситуация на Украине «не сложится» хорошо… Именно!



Вот сообщение депутата Сейма Яниса Домбравы: «Комиссия Сейма по иностранным делам поручила министерству юстиции подготовить и подать правительству информативное сообщение – юридическое решение для демонтажа Пардаугавского столба».



Это депутат говорит о памятнике Освободителям и считает, что СЕЙЧАС наступило самое удобное время для сноса памятника!



Знаете, все можно понять, но не принять или принять, но как изгаляются националисты Латвии над всем русским – уму непостижимо! И Украина тут ни причем! Дело в долгой, долгой ненависти!



А еще дело в том, что после ВОВ, когда шли процессы в Латвии над нацистскими преступниками и их пособниками, то этих нелюдей вешали на том месте, где сейчас памятник Освободителям! Как же могут «простить» националисты, у которых в семье, мое мнение, был или есть латышский легионер СС, такого «безобразия»?



Около года обратно, я разговаривала с одним уважаемым юристом (фамилию называть не буду – он долго работал в КГБ ЛССР), речь зашла о памятнике. Вот его мнение:



«На этом месте, где стоит памятник… сразу после войны казнили тех, кто служил у нацистов и самих нацистов… А после решили «затоптать» это место своим памятником…»



Печаль и раздражение слышала я в его словах. Теперь становится ясно: одна из причин «освободить кости нелюдей» от «тяжести» Победы…



Если кто-то думает, что националы Латвии забывают о прошлом – нет! Они живут этим, рвутся во власть, чтобы, имея иммунитет депутата, заявить свою открытую ненависть тем, кому дорога память своих дедов, отцов…



Ко мне подходят люди в Латвии, пожилые люди, ветераны ВОВ, смотрят мне в глаза, и я вижу боль у одних, в других старческих, но очень светлых глазах я вижу… желание бороться, даже если рядом инвалидная коляска… Они спрашивают – почему тут так яро «расцвел» нацизм, мол, мы же боролись против коричневой чумы… Но я не вижу в глазах ветеранов страха – его нет! Они прошли свой путь, они победили, они оставили потомство, которое навеки вечные будет помнить их подвиг.



Я подхожу и обнимаю этих людей, обнимаю за своего отца-фронтовика, которого уже нет со мной, обнимаю за своего дядю летчика, который совершил огненный таран – пустил свой подбитый самолет на эшелон немцев на станции польского городка Цеханов, я обнимаю и говорю: «Дорогие мои, это ваша победа! И никто ее у вас не отнимет!»



Итак, латышские легионеры СС, которые истребляли мирное население в Ленинградской, Псковской, Новгородской области – свободно шагают по центру Риги, а к памятнику Освободителям в Риге ближе, чем на 200 метров подойти нельзя!



Я жду, я надеюсь, что Господь обратит внимание на все это и «примет верное решение». Я верю в это… Понимайте, как хотите!