Собянин: Поддержка Москвы даст IT-компаниям возможность развиваться даже в условиях санкций

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31 марта 2022, 19:13

Фото М. Мишина. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Власти Москвы в три раза увеличат объемы поддержки ИТ-отрасли по действующим программам и продолжат развитие информационных технологий в городе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе встречи с руководителями крупнейших ИТ-компаний, где рассматривались вопросы поддержки отрасли в условиях санкционного давления.



«Мы в городе приняли решение не сокращать объемы государственного заказа ИТ-отрасли. В этом году разместим порядка 25 млрд руб. госзаказа только на программное обеспечение. Кроме того, в три раза увеличим объемы поддержки этой отрасли по тем программам, которые у нас есть, включая льготное кредитование, гранты и так далее. И не остановим городские программы развития информационных технологий в области здравоохранения, образования, транспорта, государственных услуг. Это даст в свою очередь дополнительный импульс для развития всех секторов ИТ, включая наличия больших данных и работу в области искусственного интеллекта, видеонаблюдения, в области медицинских сервисов, которые потом можно транслировать и распространять на другие регионы страны», - сказал Сергей Собянин.



Он добавил, что новые вызовы, связанными с массовыми санкциями, могут дать возможность для развития ИТ-отрасли, и необходимо выработать среднесрочные программы по этому направлению.



«Сегодня мы сталкиваемся с новыми вызовами, связанными с массовыми санкциями, которые обрушились на нашу страну - ограничения поставки товаров, услуг, и, в первую очередь, в области цифровых технологий. И это, конечно, большая проблема не только для отрасли, но и в целом для всех секторов экономики, с одной стороны. С другой стороны, это новые возможности для наших ИТ-компаний и перестройки всей парадигмы развития цифровой экономики, и понимания долгосрочного развития этой отрасли в стране, выстраивания приоритетов в сторону отечественных программистов и производителей ИТ-продукции. Для этого, конечно, необходимо выработать среднесрочные программы развития отрасли и оперативные меры по ее поддержке в ближайшее дни и месяцы. Это чрезвычайно важно для того, чтобы отрасль не только сохранила свои позиции, но и имела стартовые возможности для дальнейшего развития», - пояснил мэр.



Присутствующий на встрече министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил, что ранее принятые правительством РФ льготы для ИТ-отрасли будут расширены и в отношение тех компании, которые производят программные комплексы.



По словам Максута Шадаева, уже есть предварительные договоренности с Минфином о том, что компании, которые производят и реализуют российские программные комплексы, получать такие льготы.



Также он выступил с предложением о снижении в два раза арендной платы за размещение оборудования на объектах государственной и муниципальной собственности и уменьшении в два раза на три года налога на имущество и земельного налога для телекоммуникационных компаний.



На встрече присутствовал генеральный директор «ВКонтакте» Владимир Кириенко, который заявил о необходимости создавать новые сервисы взамен ушедших с рынка и дополнительных мерах поддержки в этой сфере.



Кроме того, он выступил с предложением субсидировать жителям Москвы обучение «цифровым» профессиям.



Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, власти города на 5 млрд руб. увеличили объем программ льготного кредитования бизнеса, включив в них компании ИТ-сферы. Кроме того, субсидирование затрат по приобретению оборудования увеличено более чем в три раза.



Для стабилизации ситуации в ИТ-отрасли на федеральном и городском уровнях приняты следующие меры поддержки: снижение до 0% ставки по налогу на прибыль для аккредитованных ИТ-компаний; различные виды грантов в размере от 3 млн до 300 млн руб., мораторий на отдельные виды государственного контроля и надзора над деятельностью ИТ-компаний; городские субсидии для малого и среднего бизнеса на приобретение оборудования - для участников Московского инновационного кластера, реализующих проекты в сфере науки, промышленности и информационных технологий. Теперь при приобретении оборудования за счет собственных средств или лизинге оборудования они смогут получить компенсацию из бюджета города - до 50% для отечественного оборудования (ранее до 35%) и до 35% для иностранного оборудования (ранее до 25%). Кроме того, вводятся льготные кредиты для малого и среднего бизнеса по федеральным и городским программам, в том числе по ставке до 15% на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Срок субсидирования процентной ставки составит 12 месяцев, максимальный размер кредита - 50 млн руб., по ставке 7% для малых и 5,5% для средних предприятий на реализацию инвестиционных программ в сфере науки, промышленности и информационных технологий. Максимальный размер кредита составит до 300 млн руб.



Также ИТ-компании смогут претендовать на гранты на проведение тестирований технологической продукции на объектах городской инфраструктуры. Размер грантов - до 2 млн руб. на каждое тестирование.



Отмечается, что прорабатываются и другие меры поддержки ИТ-отрасли, включая расширение доступа к льготному кредитованию, обнуление пошлин для критически важных импортных комплектующих, упрощение сертификации и процедур ввоза оборудования.



Всего в столице зарегистрировано 47 тыс. российских ИКТ-компаний, а их совокупный оборот по итогам 2021 года составил 3 трлн руб. - 56% отрасли. В столичных компаниях трудятся порядка 600 тыс. высококвалифицированных ИКТ-специалистов.



