Краматорчане закапывают нарытые ВСУ окопы

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31 марта 2022, 17:34

Окопы в Краматорске, luugtrust/ globallookpress.com

Жители оккупированного украинскими радикалами и ВСУ Краматорска встревожились наличием окопов и ям, вырытых недавно во дворах домов, в жилых районах. Временная военная администрация города не реагировала на вопросы местных и ничего не поясняла.

Из этого игнорирования народ сделал вывод, что нарытые ямы – либо окопы для военных действий, либо будущие братские могилы. Чтобы не допустить у себя подобного, краматорчане сами закапывают эти ямы, не желая повторения 2014 года, когда в городе бушевали военные действия и тоже с участием ВСУ.