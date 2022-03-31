И. о. мэра Бердянска о беженцах из Мариуполя и ситуации в городе: «Планируем выдачу пособий и пенсий в рублях»

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31 марта 2022, 15:45

Разрушенные ВСУ дома, фото из соцсети

Исполняющий обязанности мэра Бердянска Александр Сауленко рассказал, что в городе находятся беженцы из Мариуполя. На побережье Азовского моря, в городе Бердянске Запорожской области, на территории детского оздоровительного лагеря сейчас живут сотни беженцев из Мариуполя, которые до спасения недели жили в сырых подвалах, укрываясь от постоянных бомбёжек и обстрелов украинских военных.

Всего в Бердянске более семи тысяч мариупольцев. Сауленко приехал к людям, чтобы раздать гуманитарную помощь и поддержать. У некоторых есть родственники в городе или знакомые. Они поселили беженцев к себе. В лагере беженцы живут в летних домиках, а весна достаточно прохладная. Им привезли продукты питания, тёплые вещи, обогреватели.

По словам чиновника, мариупольцы понимают, кто их защищает, кто нападает, им не надо объяснять, кто на стороне света и правды, а кто их враг. "Их не надо убеждать, они уже убеждены: то, что случилось в Мариуполе, порождено зверствами и провокациями украинских националистов", - цитирует RT Сауленко.

Он заметил, что люди очень напуганы, попросили, чтобы журналист не снимал их, когда они будут приходить за коробками с гумпомощью, так как все видео, фотографии в соцсетях отслеживаются украинской стороной. Сауленко рассказал, что украинские силовики начинают искать родственников, пытаются через них надавить на тех, кто здесь живёт, угрожают. Люди и за свою жизнь боятся, и за жизнь родственников, которые остались на Украине. Это касается и беженцев, и тех, кто живёт в Бердянске.

Александр Сауленко рассказал о планах выдачи социальных пособий и пенсий рублях. Поскольку списков нет, хотят создать пункты, куда люди смогут приходить с удостоверениями, подтверждающими их право на получение денег, и выдавать по десять тысяч рублями, чтобы они могли что-то купить.

"Сейчас все цены в гривнах. Примерный курс одна гривна — два с половиной рубля. Со временем можем перейти на рубль, то есть будем идти по сценарию ДНР", - рассказал и.о. мэр Бердянска.