Блокировка iHerb – срыв масштабной кампании по отравлению россиян?

Аргументы Недели → Общество 13+

31 марта 2022, 15:16

На днях Роскомнадзор поставил точку в скандальном судебном процессе над маркетплейсом iHerb и заблокировал доступ к площадке. Глобального поставщика БАД не раз уличали в продаже опасных биодобавок, в том числе в ходе судебных экспертиз, и каждый раз компания пыталась различными способами уйти от наказания. Тем временем один за одним появляются намеки на то, что маркетплейс занимался в России далеко не только бизнесом, но и участвовал в программе биоисследований США.

Одним из наиболее шокирующих открытий в ходе спецоперации на Украине стала масштабная программа по развитию секретных биологических исследований, проводимая США прямо возле российской границы. Десятки лабораторий изучали опасные для человека заболевания – чуму, сибирскую язву, дифтерию и многие другие.

Минобороны РФ представило общественности схему финансирования этих биологических исследований. Кроме работы с опаснейшими вирусами и инфекциями, американские военные, как оказалось, проводили испытания неапробированных лекарств и субстанций на военнослужащих Украины. Все эти эксперименты координировались и оплачивались, в том числе Хантером Байденом, сыном президента США, фонд которого расположен в американском штате Калифорния. По чистой случайности там же расположен головной офис международного маркетплейса биологически активных добавок iHerb, который также занимается распространением неапробированных субстанций.

Репутация площадки достаточно скандальна. Её продукция запрещена или ограничена во многих странах мира. Однако это не мешало ей работать на всём постсоветском пространстве, а Россия – вообще одна из ключевых для компании рынков. Несмотря на большое количество судебных решений о запрете сайта, мобильного приложения, отдельных товаров, iHerb пытался всеми силами удержаться в нашей стране, обеспечивая стабильные поставки товаров с непонятным содержимым.

Годами компания игнорировала требования российского законодательства об обязательной сертификации БАД. Сертификация — это не какая-то проверка документов, а лабораторное тестирование продукции, санитарная экспертиза, в ходе которой изучается состав и безопасность товара. В том числе выявляются все «посторонние примеси», не указанные производителем в составе, оценивается безопасность продукции. Если с продукцией всё в порядке, почему бы не показать её содержимое?

Не в этом случае. Компания, прикрывалась международными нормами, по которым всю ответственность за качество товара несёт какой-то производитель, но не маркетплейс. Более того, покупатель, делая заказ на сайте фактически отказывался от любых претензий к площадке. Фактически, продавец биологически-активных субстанций призывал поверить ему на слово. А вся ответственность за последствия ложилась на конечного покупателя.

Связь iHerb с биологическими экспериментами достаточно очевидна. Сложно инфицировать людей, если у них сильный иммунитет, а государственная система здравоохранения работает как часы. Так вот площадка, при помощи армии «блогеров-распространителей» продвигала крайне специфический подход к здравоохранению. Они рекомендовали россиянам принимать препараты с iHerb как для якобы поддержания организма, так и для лечения серьёзных заболеваний. А вот доверять отечественной медицине и принимать аптечные лекарства они, наоборот, отговаривали. И дальше – больше, под видом БАД на сайте продавались сильнодействующие препараты, в том числе с содержанием запрещённых в России и ЕАЭС компонентов.

Всё это приводит к снижению коллективного иммунитета и подрыву доверия официальной медицине. Последствия могут быть крайне плачевными. Если сопоставить факты, то можно прийти к пугающему выводу – некая компания под видом полезной продукции продавала россиянам что-то непроверенное и пропагандировала вредоносные представления о собственном здоровье. И всё больше фактов говорят о том, что это не «просто бизнес», который экономит на регистрации, а спланированная кампания по насыщению российского рынка опасными субстанциями.

Блогеры, кстати, вели эту работу не «за спасибо», а получали выплаты с каждой продажи, сделанной по их реферальной ссылке. Прямо на карту, без каких-либо договоров и документов. Как это всё не привлекло внимание финразведки – вообще непонятно.

Очевидно, что такое положение дел не могло продолжаться бесконечно. Но компания прикрылась не только международным правом, но и армией юристов. В разных регионах России годами шли суды против iHerb. Были последовательно запрещены к продаже наиболее опасные препараты, мобильное приложение компании, наконец, в 2021 году был признан запрещённым и подлежал немедленной блокировке и весь сайт маркетплейса. В судебном решении прямо указывается на более чем 2500 препаратов из ассортимента, которые нарушают закон и в принципе не могут продаваться в нашей стране. Там были выявлены БАД с многократным превышением дозировок действующих веществ, препараты с сильнодействующими лекарственными компонентами, которые продавались без рецепта, наконец целый перечень БАД, запрещённых к обороту на территории России и Таможенного союза. При этом экспертиза не смогла охватить весь сайт, там продавались десятки тысяч наименований продукции.

Кто знает, что ещё можно было найти в «волшебных баночках из Америки», если сильно поискать? Это очень интересно, особенно в свете вскрывшейся правды о военных биолабораториях США. Эпидемий и вспышек заболеваемости за последние годы Россия перенесла немало. Реакция «мирового сообщества» на спецоперацию по защите граждан ДНР и ЛНР показала, что мир поменялся буквально за неделю. «Западные партнёры» мгновенно забыли про демократические ценности и права человека, без зазрения совести используют против России все методы борьбы: политические, экономические, культурные. Почему бы не использовать и биологические?

Одновременно с появлением этой информации, спустя полгода после вынесения судебного решения о запрете работы сайта, этот приговор был исполнен, и площадка, годами ставившая биоэксперименты над россиянами, прекратила свою работу.