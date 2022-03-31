Создатели сети «Грядка» планируют открыть в Москве около 20 ресторанов здорового питания

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31 марта 2022, 13:53

Фото: vk.com/gryadka29

Создатели сети ресторанов здорового питания «Грядка» планируют открыть в Московском регионе около 20 ресторанов и заявляют, что смогут заменить McDonald's. Об этом рассказал владелец сети Дмитрий Романов.



«Грядка» уже 11 лет работает в регионах. А в 2020 году мы решили зайти в Москву и построили фабрику на 5 тыс. кв. м в Лобне. Мы уже открыли свои рестораны в Долгопрудном, Лобне и Дмитрове, всего у нас 14 ресторанов по всей стране. И сейчас у нас в планах в течение 1,5 месяца открыть восемь ресторанов в Москве и еще 10 в Московской области», - пояснил Дмитрий Романов.



Он подчеркнул, что все продукты для ресторанов закупаются у отечественных производителей.



«Москвичи вместо гамбургеров смогут попробовать нормальной, здоровой русской кухни. Мы покупаем все продукты у отечественных производителей. При этом наши рестораны могут занимать и 100 кв. м и 500 кв. м. В перспективе, безусловно, мы сможем заменить McDonald's, потому что это навязанная с Запада нашим детям история. И мы готовы дать нормальное питание нашим детям», - подчеркнул Дмитрий Романов.



Он добавил, что в настоящее время готовится заявка на грант мэра Москвы для развития сети ресторанов в столице.



«Мы также собираемся сейчас подавать заявку на грант мэра Москвы для развития сети в столице. И дальше мы ожидаем нашего взрывного развития. Например, мы готовы открываться на месте закрывающихся Starbucks и McDonald's», - заключил владелец сети.



