Путин подписал указ о весеннем призыве 134 500 человек на срочную службу

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31 марта 2022, 13:45

призывники, фото: MOD Russia/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. В президентском указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится: "Постановляю осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе..., в количестве 134 500 человек".

Этим же указом президент поручил уволить "с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек". Документ вступает в силу со дня опубликования.

Днем ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что весной 2022 года на службу призовут меньше юношей, чем год назад. Глава Минобороны РФ подчеркнул, что никого из срочников не направят в горячие точки.