Мэр Москвы Сергей Собянин удвоил размер субсидий на покупку машин для такси и каршеринга.
«Правительство Москвы приняло решение об увеличении в два раза размера субсидий на приобретение автомобилей такси и каршеринга. Решение об увеличении субсидий будет действовать в течение 2022 года. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
В соответствии с постановлением, городская программа поддержки таксмоторных компаний и операторов каршеринга, приобретающих автомобили в кредит или лизинг, реализуется с 2012 года. Поддержка оказывается в виде субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей. Так, в настоящее время парк такси Московского региона насчитывает 155 тыс. автомобилей (60 тыс. - Москва, 95 тыс. - Московская область), 60% из которых находятся в лизинге. В парке каршеринга находится порядка 30 тыс. автомобилей, все они приобретены по договорам лизинга.
«В феврале-марте 2022 года в связи со значительным ростом ключевой ставки Центрального банка произошло и увеличение лизинговых платежей для таксомоторных компаний и операторов каршеринга. В этих условиях увеличение субсидий позволит таксомоторным компаниям и операторам каршеринга выполнить свои финансовые обязательства перед кредитными учреждениями и лизинговыми компаниями и тем самым сохранить парк машин и доступность услуг для потребителей», - отмечается в тексте.
Решение об оказании поддержки таксомоторным компаниям и операторам каршеринга является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Представитель НМ ДНР Басурин сообщил, что украинских силовиков не выпустят по гумкоридору из Мариуполя
- #ЗАУГЛОМ Яков Кедми о переговорах в Стамбуле
- 13:57 Песков заявил, что не знает подробностей идеи главы Крыма Аксенова о национализации имущества украинцев в республике
- 13:53 Создатели сети «Грядка» планируют открыть в Москве около 20 ресторанов здорового питания
- 13:45 Путин подписал указ о весеннем призыве 134 500 человек на срочную службу
- 13:38 Собянин удвоил размер субсидий на покупку машин для такси и каршеринга