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31 марта 2022, 13:38

Фото Е. Самарина. Mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин удвоил размер субсидий на покупку машин для такси и каршеринга.



«Правительство Москвы приняло решение об увеличении в два раза размера субсидий на приобретение автомобилей такси и каршеринга. Решение об увеличении субсидий будет действовать в течение 2022 года. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



В соответствии с постановлением, городская программа поддержки таксмоторных компаний и операторов каршеринга, приобретающих автомобили в кредит или лизинг, реализуется с 2012 года. Поддержка оказывается в виде субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей. Так, в настоящее время парк такси Московского региона насчитывает 155 тыс. автомобилей (60 тыс. - Москва, 95 тыс. - Московская область), 60% из которых находятся в лизинге. В парке каршеринга находится порядка 30 тыс. автомобилей, все они приобретены по договорам лизинга.



«В феврале-марте 2022 года в связи со значительным ростом ключевой ставки Центрального банка произошло и увеличение лизинговых платежей для таксомоторных компаний и операторов каршеринга. В этих условиях увеличение субсидий позволит таксомоторным компаниям и операторам каршеринга выполнить свои финансовые обязательства перед кредитными учреждениями и лизинговыми компаниями и тем самым сохранить парк машин и доступность услуг для потребителей», - отмечается в тексте.



Решение об оказании поддержки таксомоторным компаниям и операторам каршеринга является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.



