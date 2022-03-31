Андрей Бочкарев: Завершена реконструкция кинотеатра «Киргизия» на востоке Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что завершились работы по реконструкции здания кинотеатра «Киргизия» в Новогирееве.
«На востоке Москвы, в районе Новогиреево, инвестор завершил работы по реконструкции здания кинотеатра «Киргизия», расположенного по адресу: Зеленый проспект, д. 81. Здание расширили и заменили несущие строительные конструкции. Общая площадь объекта после завершения работ составляет более 27 тыс. кв. м», - рассказал Бочкарев.
Он отметил, что Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.
«Ввод в эксплуатацию и открытие объекта для посещения ожидаются в I полугодии 2022 года. Сначала станет доступна торговая часть, а кинотеатр откроется после дооснащения технологическим оборудованием», - добавил заместитель мэра столицы.
По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, в здании разместится многофункциональный общественный центр шаговой доступности, который станет семейным досуговым центром.
«В составе объекта предусмотрен шестизальный кинокомплекс на 342 зрительских места. К нему добавятся сетевой супермаркет, торговые галереи с магазинами и киосками, предприятия общественного питания, площадки для проведения выставок, мастер-классов и других мероприятий, а также подземная автостоянка», - сообщил Левкин.
Глава департамента подчеркнул, что многофункциональный общественный центр станет новым комфортным общественным пространством и точкой притяжения, задачу по созданию которых поставил мэр Москвы Сергей Собянин.
Уточняется, что программа реконструкции устаревших советских кинотеатров реализуется за счет средств инвестора. Старые здания превращаются в многофункциональные районные центры с широким набором сервисов.
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