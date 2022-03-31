Военные Росгвардии задержали высокопоставленного сотрудника СБУ под Киевом

Аргументы Недели → Общество 13+

31 марта 2022, 10:10 Источник: Сайт Росгвардии

фото с сайта Росгвардии

Во время проведения специальных адресных мероприятий на территории Киевской области Украины поисковая группа Росгвардии при досмотре жилого дома обнаружила подозрительного мужчину.

Как установили росгвардейцы, задержанный мужчина является высокопоставленным сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом 31 марта сообщается на сайте ведомства.

При досмотре его квартиры было обнаружено семь единиц огнестрельного оружия, в том числе автомат АКМС и свыше 240 патронов различного калибра.

Предположительно, задержанный сотрудник ВСУ осуществлял координацию работы диверсионно-разведывательных групп украинских националистических формирований на территории северо-западных районов Киевской области.