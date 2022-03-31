Cемье из Норильска журналисты помогли вывезти 87-летнюю бабушку из Мариуполя

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31 марта 2022, 08:55

Встреча бабушки и внука, фото с сайта RT

Журналисты RT помогли семье из Норильска забрать из Мариуполя их 87-летнюю родственницу. Дочь и внук увидели Нелли Ивановну Зенину в одном из репортажей телеканала 23 марта о мирных жителях Мариуполя.

Жители Мариуполя получали гуманитарную помощь от ДНР. Женщина рассказала, что ей очень страшно и холодно, ей никто не может помочь и приходится просить у людей еду, чтобы выжить.

Родственники из Норильска попросили помочь им вывезти женщину в Россию. 30 марта Нелли Ивановна встретилась с внуком Иваном и дочерью Натальей в Ростове-на-Дону. В ближайшие дни семья вернётся в Норильск. Зенина проработала на горно-металлургическом комбинате 30 лет. Теперь она сможет жить вместе с родными людьми, - передает RT.