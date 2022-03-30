Латвия прекратила первичные выдачи ВНЖ гражданам РФ и Белоруссии

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

30 марта 2022, 23:05 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Парламентская комиссия Латвии сегодня, 30 марта, концептуально поддержала поправки о прекращении первичной выдачи временных видов на жительство гражданам РФ и Беларуссии.

МВД предложило до 30 июня 2023 года на время прекратить выдачу первичных видов на жительство гражданам РФ и Белоруссии. Указанная норма не относится к ситуациям, когда документы на ВНЖ уже поданы на рассмотрение до момента вступления поправок в силу.

Исключения также предусматривают, что у иностранцев будет право запросить вид на жительство на время, не превышающее год, если это нужно для работы на территории ЕС и стран ОЭСР, которые перенесли свою деятельность из России и Белоруссии в Латвию.