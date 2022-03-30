В России перепродают лекарства через соцсети

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30 марта 2022, 22:48

Фото: pixabay.com

Росздравнадзор обнаружил и зафиксировал факты перепродаж лекарственных препаратов частными лицами через социальные сети. Об этом сообщает «АБН».

По данным пресс-службы Росздравнадзора, фиксируются факты перепродаж лекарств частными лицами через социальные сети и маркетплейсы. Данный способ не является безопасным, так как только аптечные организации могут гарантировать эффективность и подлинность лекарственного средства.

Росздравнадзор призывает граждан Российской Федерации с ответственностью относиться к своему здоровью и здоровью своих родных. Поэтому приобретать лекарственные препараты нужно только в аптечных учреждениях, которые имеют лицензию на фармакологическую деятельность и разрешение на продажи дистанционно.