Россиянам могут сократить рабочую неделю с сохранением зарплаты

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30 марта 2022, 22:33

pixabay.com

Заместитель главы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков предложил сократить рабочую неделю, чтобы избежать безработицы и сохранить зарплаты сотрудников. Об этом сообщает «АБН».

По данным Минтруда, работодатели хотят сократить порядка 50 тыс. человек из 55 млн. Данное решение принято из-за изменений логистических процессов и ухода иностранных компаний.

«Возможно, имеет смысл сократить продолжительность нормального рабочего времени для того, чтобы разделить эту ставку без потери зарплаты между несколькими работниками», — рассказывает Шершуков.

Но, как считает Шершуков, подобное решение нужно сначала протестировать. Прежде всего, это решение поможет сохранить рабочие места в системообразующих отраслях экономики.