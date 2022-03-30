Федерация бокса России призвала всех присоединяться к работе оперативного штаба «БОКСОБЪЕДИНЯЕТ» для помощи населению Украины

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30 марта 2022, 20:57

Федерация бокса России призвала всех неравнодушных присоединиться к работе сформированного ею оперативного штаба, который займется поддержкой беженцев с Донбасса и жителей Украины, где Россия проводит военную спецоперацию. Для этого необходимо заполнить соответствующую форму на официальном сайте бокспомогает.рф или позвонить по номеру горячей линии 8 (800) 600 28 24.

Оперативный штаб уже развернул свою деятельность и приступил к выполнению поставленных задач по формированию гуманитарных грузов: населению Украины и беженцам из Донбасса будут направлены предметы первой необходимости и продукты питания (консервы, мука, вода, сахар и т.д.). Планируется, что каждый месяц будут отправляться порядка 100 фур с гуманитарным грузом. процесс рассчитан на три этапа. Также сотрудники будут заниматься психологической поддержкой беженцев, оказавшихся на территории России, и поиском пропавших родственников.

Горячая линия «БОКСОБЪЕДИНЯЕТ» и оперативный штаб будут оказывать поддержку простым людям. Федерация бокса России сообщает, что в работе оперативного штаба, помимо волонтеров из различных регионов России, задействованы уполномоченные представители боксерского сообщества: олимпийские чемпионы, чиновники, тренеры и т.д.