Из-за санкций приостановлена реконструкция исторической лестницы на Митридат в Керчи​

Ремонт реконструированной исторической и культурной достопримечательности затягивается бессрочно.
Напомним – спустя год после сдачи объекта на нем были выявлены дефекты. В занимающемся реконструкцией акционерном обществе «Баварский дом» рассказали, что исправляют недочеты по гарантии, но столкнулись с труднопреодолимыми сложностями – использованы в отделке были немецкие материалы, которые больше в Россию не поставляют из-за санкций.
Импортозамещение также пока невозможно – отечественные производители в своих смесях тоже используют немецкие компоненты.