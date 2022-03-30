Из-за санкций приостановлена реконструкция исторической лестницы на Митридат в Керчи​

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30 марта 2022, 20:18 Источник: Аргументы недели-Крым

Ремонт реконструированной исторической и культурной достопримечательности затягивается бессрочно.

Напомним – спустя год после сдачи объекта на нем были выявлены дефекты. В занимающемся реконструкцией акционерном обществе «Баварский дом» рассказали, что исправляют недочеты по гарантии, но столкнулись с труднопреодолимыми сложностями – использованы в отделке были немецкие материалы, которые больше в Россию не поставляют из-за санкций.

Импортозамещение также пока невозможно – отечественные производители в своих смесях тоже используют немецкие компоненты.