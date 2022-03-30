Анатолия Тимощука в день рождения лишили звания «Почетный гражданин Луцка»

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30 марта 2022, 19:33

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Бывшего футболиста «Зенита» из Санкт-Петербурга и нынешнего тренера этой команды Анатолия Тимощука лишили звания «Почетный гражданин Луцка». Сегодня ему исполнилось 43 года. Он родился в Луцке.



Анатолий Тимощук ни разу публично не высказался о ситуации на Украине и не прекратил сотрудничество с российским футбольным клубом. Это стало основанием для депутатов Луцкого городского совета лишить его звания «Почетный гражданин».



Напомним, что, будучи футболистом, Анатолий Тимощук выступал также за мюнхенскую «Баварию» и донецкий «Шахтер». Ранее его уже лишили всех титулов на Украине. Также ему пожизненно запретили футбольную деятельность в стране.



