Рейтинг крупнейших землевладельцев России - 2022

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30 марта 2022, 18:34

Фото: pixabay.com

Forbes опубликовал новый рейтинг крупнейших землевладельцев России. Первое место в списке, как и в прошлые годы, занимает «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, принадлежащий семье бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева.



В «Агрокомплекс» входит более 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, производством кормов, мясным и молочным животноводством, садоводством, переработкой продукции сельского хозяйства. Компания Ткачева по площади (660 000 га) земельного фонда уступает «Продимексу» Игоря Худокормова (900 000 га) и «Мираторгу» братьев Виктора и Александра Линников (1,047 млн га), но превышает их по стоимости. Подконтрольные «Агрокомплексу» земельные наделы оцениваются в 152,1 млрд рублей. Причина этого — постоянный рост стоимости земель на Кубани. По данным экспертов, стоимость земель в Краснодарском крае в среднем приблизилась уже к 300 000 рублей за гектар, а в отдельных случаях превышает и 350 000 рублей.



По приросту стоимости сельскохозяйственных земель в относительных величинах лидирует Черноземье. В ряде регионов с начала 2019 года цены на них выросли в три-четыре раза. Именно там сосредоточен основной массив земель «Продимекса», занявшего второе место с оценкой 94,3 млрд рублей. Компания имеет 14 сахарных заводов, производящих 1 млн т сахара в год. Помимо этого, «Продимекс» выращивает зерно, бобовые и масличные культуры.



Замыкает тройку лидеров «Мираторг» с оценкой 77,1 млрд рублей. Крупнейший производитель мяса в России, осуществляющий полный цикл производства мясных продуктов, попутно занимается растениеводством и производством кормов.



Четвертое место у агрохолдинга «Степь», купившего в 2021 году 24 000 га в Ставропольском крае. Агрохолдинг развивает растениеводство, молочное животноводство и интенсивное садоводство.



Пятое место в рейтинге в этом году занял концерн «Покровский». Он производит электрооборудование, занимается строительством жилой недвижимости премиум-класса и девелопментом коммерческой недвижимости. В составе концерна есть собственная розничная сеть, в ней 200 магазинов. Но агробизнес — приоритетное направление для компании, годовой валовый сбор сельхозпродукции превышает 2,5 млн т, более 400 000 т идет на экспорт. В растениеводстве основные культуры — сахарная свекла и зерновые. Концерн владеет шестью элеваторами, комбикормовым заводом и мукомольной фабрикой.



Совокупная площадь земель, принадлежащих крупнейшим отечественным латифундистам, составляет 8,5 млн га, а общая их стоимость выросла с 617,31 млрд рублей до 933,04 млрд рублей.



