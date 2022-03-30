Интернет-мошенники обманывают россиян новыми схемами

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30 марта 2022, 18:23

Фото: pixabay.com

Мошенники в интернете стали использовать новые уловки в связи с санкциями. Об этом сообщает «АБН».

Специалисты по информационной безопасности рассказали, что мошенники в этот непростой период обманывают россиян благодаря фишинговым сайтам. Они предлагают купить технику Apple, или обещают свои услуги посредника при оплате зарубежных сервисов по типу магазинов PlayStation, YouTube Premium, Amazon Prime и других. Более того, злоумышленники стали создавать сайты служб доставки, которые уже не работают в России, и предлагать купить валюту по цене ниже текущего курса.

После того, как в России отключили SWIFT, интернет-мошенники предлагали перевести деньги на безопасные счета. Также злоумышленники предлагают пользователям вложить свои деньги в мероприятия, которые принесут большой доход, через специальные сайты.

Кроме этого, мошенники стали использовать VPN-сервисы для своих обманных схем. Некоторые сервисы уже заражены и могут украсть данные пользователя из системы, в том числе получить доступ к приложениям, в том числе банковским.