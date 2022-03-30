Латвийский певец Айнар Миелавс «мстит» России

Имя Айнара Миелавса не особо известно россиянам. Да и в Латвии о нем порядком забыли. Но он вновь «возвестил» о себе…
В свое «популярное» время латыш Айнар Миелавс пытался всеми силами «пробиться» как певец в Россию, но, увы, «облом». Не помогло даже то, что он пел на русском языке у памятника Освободителям Риги на 9 мая! То ли р…е не вышел, то ли голос подкачал, простите, но вожделенной карьеры в России латышский певец не обрел.
Зато, сейчас час его настал: он раздает интервью исключительно латышским СМИ (русскоязычным и даром не надо) и призывает снести памятник Освободителям Риги, а школьное образование перевести моментально на латышский язык!
То, что «переобулся» в полете – «норма» для некоторых титульных, но как он объясняет свое «пение» у памятника на 9 мая?
«Все еще считаю, что правильно поступил, когда пел в Пардаугаве (у памятника Освободителям), потому что это был чисто гражданский шаг – хотел показать, что латыши не кусаются», - заявил певец.
Но добавил, что его «вера в то, что русскоговорящие хотят жить в Латвии – нарушилась». Почему? Многие выступают за Россию.
У меня вопрос: а этот человек – нормальный? Он понимает, что говорит? Или жажда напомнить о себе перекрывает совесть?
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