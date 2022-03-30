Перенаселение и голод – главные угрозы человечеству

Аргументы Недели → Общество 13+

30 марта 2022, 16:11

На начало 2022 г. на Земле проживают 7, 92 миллиарда человек. Земля слишком мала для нас. Она не сможет нас прокормить, если мы будем размножаться и расходовать ресурсы прежними темпами. Политики, бюрократы и учёные давно оседлали наш страх оказаться в глобальной мальтузианской ловушке. И играют на нём, как на гитаре.



Последние прогнозы Организации Объединённых Наций обещают к 2050 г. увеличение населения земли до 9, 6–9, 8 млрд человек. «Нисходящий тренд» в прогнозах наметился в 2014–2015 гг., когда международная команда учёных пришла к выводу, что мы вряд ли когда-либо уйдём за 10 миллиардов. Исследователи уверены, что нащупали очередной «железный закон». По мере роста дохода, уровня образования и процента городских жителей снижение количества детей наблюдается и в Камеруне, и в Швеции. Два или три ребёнка – это максимум для среднего класса хоть в Багдаде, хоть в Мехико. Ни ислам, ни скрепы, ни материнский капитал нигде эту тенденцию в корне не сломали. Но гарантирует ли это, что вектор развития не изменится за 80 лет?



Казалось бы, какой может быть всеобщий голод даже при населении в 10–12 млрд человек? Доклад всё той же ООН утверждает, что в США на помойке оказывается около 40% пищевых продуктов. Ежегодно в мире выбрасывают около миллиарда тонн продовольствия, которое слишком дёшево, чтобы его беречь. При этом возможности роста сельского хозяйства огромны.



Рейват Деонандан из Университета Оттавы подсчитал, что питаться на нынешнем уровне «золотого миллиарда» сможет от силы 3 млрд землян. То есть проблема не в количестве людей, а в том, что богатые слишком много едят – прежде всего мяса. Деонандан уверен, что если худенькие китайцы и вьетнамцы начнут каждый день лопать стейки, коровам не хватит пастбищ и настанет коллапс. Выход один – безмясная диета.



Параллельно с перспективой перенаселения нас пугают и вырождением. Одно без другого хуже продаётся: якобы из-за отсутствия угроз мы стали настолько глупы, что уже не можем самостоятельно оценивать наше воздействие на планету – и это приведёт человечество к катастрофе. Главную причину нашего вырождения видят в искусственном интеллекте и в институтах, которые мотивируют нас лоботрясничать. Но проверить подобные утверждения невозможно.



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