Один закон и одна правда – не про Латвию

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

30 марта 2022, 16:08 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

«Национальный» вопрос в Латвии, увы, стоит остро: то, что копилось в душе у националистов страны, вырвалось на свет Божий! И дня не проходит, чтобы в СМИ не было «выпадов» в сторону русскоязычных.

Намедни читаю в одном латвийском СМИ интервью с директором Фонда общественной интеграции Зайгой Пуце… Дама рассуждает о баррикадах в 90-е, где «плечом к плечу» стояли вместе латыши, русские, украинцы, белорусы и боролись за независимость страны. Что же произошло с русскоязычными Латвии после баррикад? Выполнило ли правительство страны свои обещания?

Например, «дать» всем гражданство Латвии…

Г-жа Пуце высказала свое мнение: «Часть жителей Латвии, говорящих в семье на русском языке, обижена на латвийское государство, и эта обида появилась именно со времен баррикад, потому что гражданство предоставляли не за заслуги по защите независимости Латвии, а по этнической принадлежности или кровному родству. Люди, которые боролись за независимость Латвии были отвержены и попали в список враждебных».

Это говорит, как видим, представитель титульной нации страны.

И что же предлагает дама Пуце?

«Недавно проведенный опрос в Латвии показал, что 21% жителей Латвии, которые общаются в семьях на русском, утверждают, что они поддерживают Россию, а 46% не имеют конкретного мнения – не поддерживают ни Украину, ни Россию. Я поймала себя на мысли, что беспокоюсь за тех русских, которые живут в Латвии и не поддерживают Россию. Недавно был концерт в Риге: на сцену поднялся комик Александр Гузенко и сказал, что он русский, а у меня промелькнула мысль – какой он смелый, чтобы перед толпой сказать, что он русский!» - заявила Зайга Пуце.

Вы только вдумайтесь, дорогие читатели, получается, что в Латвии уже «опасно» говорить, что ты русский! И это возникло не сейчас! Ситуация на Украине – триггер для националистов и им сочувствующим! Вот он, национализм, вылез во всей красе в Латвии!

Я ничего не придумываю, а цитирую (прямая речь) не «дворника», а директора Фонда общественной интеграции Латвии.

«У нас есть возможность исправить ошибку, допущенную в 90-х, и на сегодняшний момент не раскалывать общество еще больше!», - заявила директор Фонда.

Как?

«В нынешней ситуации имеет значение не национальность, а отношение и ценности, за которые мы выступаем. Именно демократия – ценность, которую мы должны защищать все вместе, потому что лишь демократия обеспечит права человека. А те, кто этого не делает (поддерживает Россию – прим. авт.), у которых сбился компас ценностей, наша задача – помочь им вернуть правильное направление. Как? Готового ответа нет!», - рассуждает г-жа Пуце.

Самое интересное, что про все это «сплочение», свободу слова, демократию я слышала во время 90-х! Один в один! Обращались к русскоязычным Латвии ласково… А потом – кинули в открытую! И пошли по центру Латвии латышские легионеры СС, а памятник Освободителям Риги от нацизма – снести!

Удивительно, а Зайга Пуце прослушала речи правительства Латвии «из 90-х»?

И повторила! Но! А, как же будут «заблудших овец» возвращать в «стадо»? Можно только догадываться… Санкции, не возможность голосовать на выборах, устраиваться на работу в государственные структуры…

Я хочу вспомнить одного юриста… Его сегодня нет в живых, но он принимал активное участие в борьбе за независимость Латвии, и даже выпустил книгу… Андрис Грутупс… Так в этой книге он четко «давал советы» в отношении русскоязычных Латвии: мол, ничего нельзя поделать – русские живут в Латвии, но их «место» - обслуживающий персонал! Да!

А это был очень известный юрист Латвии!

Дело в том, что за 30 лет русскоязычные Латвии просто не верят правительству! Да, простые латвийцы мирно живут друг с другом, в большинстве случаев, но тон-то задает правительство Латвии! А оно, увы, американское и националистическое, в большинстве! Достаточно вспомнить преамбулу к Конституции нынешнего президента Эгилса Левитса, где четко сказано, что Латвия для латышей!

Разве что-то изменилось сейчас для русскоязычных? Нет!

Стало хуже: открыто на правительственном уровне обсуждается снос памятника Освободителям Риги от нацизма… Справедливости ради отмечу, что пока депутаты Сейма (большинство) не жаждут сносить памятник, но это только «инстинктивный» страх.

А вот главный редактор латышской газеты «Неаткарига» Юрис Пайдерс публично высказался:

«Многие латыши смотрят на то, что происходит там, на Украине и в них зреет ярость. И эти люди хотят что-то делать. До Путина, как и до российской армии, им не добраться. А значит? Идет поиск того, с кем можно «повоевать», найти врага. И это разделяет людей».

Что непонятно? Открытым текстом – в латышах зреет ярость к русским, и они будут бороться с русскими тут, в Латвии.

Сами понимаете, когда «синдром вседозволенности», то и убить можно! Реально, а не только новыми законами Сейма против русских!

Радует то, что большая численность русскоязычных в Латвии. И радует то, что в русском человеке, на генетическом уровне, есть чувство единства к своим корням, предкам… То, что иностранцы называют «загадочная русская душа».

Совсем недавно я услышала песню Александра Маршала – «Я - русский».

Врать не буду, стыдно тут врать! Все то, как называют русских в Латвии… есть в тексте песен Александра! То, какие чувства у русского в душе – есть в тексте Маршала. И знаете, такая ярость благородная поднимается в душе… В душе русского человека, что понимаешь – корни и память своих ушедших предков – не предашь!