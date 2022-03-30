В Челябинской области за нарушения оштрафовали 312 водителей и 345 пешеходов

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

30 марта 2022, 15:56 Анна Семенова

Пешеходы зачастую перебегают дорогу в неположенном месте, а водители не тормозят перед "зеброй". Фото: ГУ МВД по Челябин

Сотрудники госавтоинспекции дежурили возле «зебр» и на активных перекрестках.

Акция «Пешеход» призвана снизить количество аварий с участием безлошадных южноуральцев. Инспекторы ГИБДД дежурили на особенно активных участках дорог городов и населенных пунктов, а также уделили особое внимание нерегулируемым пешеходным переходам.

«Улов» оказался внушительным. Штрафы от 1500 до 2500 рублей получили 312 водителей, которые забыли, что необходимо уступать дорогу пешеходам в отведенных для этого местах. Но и сами пешеходы особым знанием ПДД не отличились, на 500 рублей было оштрафовано 345 человек.

Полицейские провели со всеми нарушителями беседы, напомнили им основные правила поведения на дороге. Пешеходам рекомендовали использовать светоотражающие элементы, особенно в темное время суток.