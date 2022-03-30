Глава МВД Латвии Мария Голубева: Точное число беженцев, прибывших в страну, неизвестно

Согласно последней информации МВД Латвии, с начала спецоперации на Украине, Латвия выдала украинским беженцам 9706 видов на жительство.
Сухие цифры:
Расселение через посредничество Комиссии по гражданской обороне потребовалось 6663 украинцам. В Риге нуждались в жилье 1431 человек.
Большинство украинских беженцев - женщины и дети.
Жители Украины, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся в социальной помощи или помощи в размещении, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления инстанций.
Министр внутренних дел Мария Голубева ранее указала, что точное число беженцев, прибывших в Латвию, неизвестно - идет процесс создания единой базы данных этих людей.
По ее словам, число нуждающихся в жилье беженцев скоро превысит 10 000.
Стоит отметить, что не все латвийцы рады такому «соседству».
Сухие факты:
В Даугавпилсе прошел несанкционированный митинг: у городской музыкальной школы собрались жители Даугавпилса, которые требовали снять украинский флаг на здании учебного заведения – «Позор! Позор! Требуем снять украинский флаг!»
По мнению некоторых националистов-политиков, русский Даугавпилс ждет прихода Владимира Путина.
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