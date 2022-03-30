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Глава МВД Латвии Мария Голубева: Точное число беженцев, прибывших в страну, неизвестно

, 15:37 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Глава МВД Латвии Мария Голубева: Точное число беженцев, прибывших в страну, неизвестно
Фото: Мария Голубева

Согласно последней информации МВД Латвии, с начала спецоперации на Украине, Латвия выдала украинским беженцам 9706 видов на жительство.

Сухие цифры:

Расселение через посредничество Комиссии по гражданской обороне потребовалось 6663 украинцам. В Риге нуждались в жилье 1431 человек.  

Большинство украинских беженцев - женщины и дети.

Жители Украины, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся в социальной помощи или помощи в размещении, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления инстанций.

Министр внутренних дел Мария Голубева ранее указала, что точное число беженцев, прибывших в Латвию, неизвестно - идет процесс создания единой базы данных этих людей.

По ее словам, число нуждающихся в жилье беженцев скоро превысит 10 000.

Стоит отметить, что не все латвийцы рады такому «соседству».

Сухие факты:

В Даугавпилсе прошел несанкционированный митинг: у городской музыкальной школы собрались жители Даугавпилса, которые требовали снять украинский флаг на здании учебного заведения – «Позор! Позор! Требуем снять украинский флаг!»

По мнению некоторых националистов-политиков, русский Даугавпилс ждет прихода Владимира Путина.

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