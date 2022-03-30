Бывший адвокат Максима Марцинкевича отказался дать подписку о неразглашении материалов следствия

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30 марта 2022, 15:49 Источник: Коммерсантъ

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В ходе расследования уголовного дела об убийствах, совершенных в 2003−2007 годах на почве национальной ненависти, произошел неожиданный конфликт. Защищавший ранее известного националиста Максима Марцинкевича (Тесак) адвокат Алексей Михальчик отказался дать подписку о неразглашении материалов следствия.



Напомним, что Марцинкевича обнаружили мертвым в СИЗО Челябинска в 2020 году. По официальным данным он покончил жизнь самоубийством. Тем не менее обстоятельства смерти до сих пор вызывают сомнения у семьи националиста.



Причиной произошедшего конфликта между Михальчиком и следователем стал тот факт, что последний был недоволен тем, что адвокат публично высказывает свою точку зрения о ходе расследования.



«Когда меня вызвали в ГСУ, мне сразу высказали эти претензии и предложили дать расписку о неразглашении материалов дела. Но это не устроило отца погибшего, который по-прежнему уверен, что его сын был убит. Поэтому мы отказались», - заявил Алексей Михальчик.



В ответ на действия адвоката, следователь не стал знакомить защитника с результатами экспертиз, среди которых, возможно, есть данные по осмотрам тела самого Тесака, а также жертв националистов. В свою очередь, Михальчик отметил, что материалы о гибели Максима Марцинкевича находятся в деле и по окончании следственных действий ему «все равно удастся с ними познакомиться».



В феврале 2020 года Марцинкевич неожиданно сознался в причастности к двойному убийству 2007 года. Затем он продолжил давать показания о других преступлениях, и оформил девять явок с повинной. Благодаря этому ГСУ Следственного комитета РФ удалось привлечь к уголовной ответственности порядка десятка бывших соратников Тесака. Еще пару националистов этапировали в Москву из колоний, где они уже отбывали сроки за другие преступления. А Сергея Коротких, известного как Малюта, Басманный суд арестовал заочно — националист давно перебрался на Украину, где успел поучаствовать в боевых действиях в Донбассе в составе националистического батальона «Азов».



Отметим, что дело в отношении Тесака могло быть прекращено в связи с его смертью, однако родственники националиста не согласились с этим.



