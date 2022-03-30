Директор клуба «Динамо-Метар» Виталий Носов: «России не оставили другого выбора»

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30 марта 2022, 14:51 Алексей Антонов Источник: МК-Челябинск

Фото предоставлено пресс-службой волейбольного клуба «Динамо-Метар»

Глава челябинского спортклуба поделился своим мнением по поводу спецоперации на Украине.

В разговоре с корреспондентом «МК-Челябинск» генеральный директор волейбольного клуба «Динамо-Метар» Виталий Носов выразил свою точку зрения по поводу спецоперации на Украине: 8 лет геноцида на Донбассе не оставили России другого выбора.

Виталий Носов уверен, что поставленные задачи по защите мирного населения будут скоро решены.

«Верю, что наша армия максимально быстро решит все поставленные задачи и наши мальчишки вернуться домой живыми, а мирные люди вернутся в свои дома», – прокомментировал собеседник.