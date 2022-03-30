Южноуральцы смогут получить новое пособие на детей в возрасте от 8 до 16 лет

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30 марта 2022, 14:35 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Заявления будут приниматься с 1 мая.

Как было анонсировано Президентом Владимиром Путиным, с 1 мая 2022 у россиян появится возможность подать заявление на получение новой меры социальной поддержки семей: пособия на детей от 8 до 16 лет включительно. Документы будут приниматься через портал государственных и муниципальных услуг, а также посредством личного обращения.

Размер выплаты составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума в зависимости от доходов семьи, сообщили в правительстве региона. При расчете будет учитываться комплексная оценка нуждаемости.

Перечисление пособий начнется с мая, сама выплата будет рассчитываться с апреля 2022 года. Таким образом, те, кто подаст заявление в начале мая, получат в этом месяце выплату за апрель и май. Те, кто обратится в конце мая, получат пособие в июне за 3 месяца: апрель, май и июнь. Зачисления будут происходить только на карты «МИР».

Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина отметила, что сейчас регион ждет федеральную нормативно-правовую базу. «Хочу акцентировать внимание южноуральцев, что на текущий момент на едином портале госуслуг форма заявления еще не размещена. Поэтому просим всех набраться терпения и дождаться 1 мая», – прокомментировала глава ведомства.