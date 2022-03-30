В России предложили наказывать нарушителей ПДД баллами

Аргументы Недели → Общество 13+

30 марта 2022, 13:00

Фото: pixabay.com

В настоящее время в нашей стране единственной предупредительной мерой для многих нарушений правил дорожного движения (ПДД) является штраф. При этом многих обеспеченных владельцев транспортных средств такая мера зачастую остановить не может.



Они продолжают нарушать ПДД, поскольку размеры штрафов являются для них незначительными. Такие люди создают смертельную опасность на дорогах и, оплачивая штрафы, считают, что перед законом они чисты.



Выход из этой ситуации предложил автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов. Подробности смотрите в выпуске главного редактора «Аргументов недели» Андрея Угланова на YouTube-канале #ЗАУГЛОМ