Экс-акционер ЮКОСа Голубович может быть по-прежнему связан с бывшими владельцами компании

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30 марта 2022, 12:21 Егор КАГАРЛИНСКИЙ Источник: pravda.ru

В четверг, 31 марта, в Мосгорсуде состоится рассмотрение апелляции на решение о выплате 35 млн долларов экс-акционеру ЮКОСа Алексею Голубовичу его бывшей женой Ольгой Миримской. Процесс проходит на фоне уголовного дела в отношении Ольги Миримской, который инициировал тот же Голубович. Как выяснила Pravda.ru, это не просто семейный конфликт - его истоки надо искать в нашумевшем "деле ЮКОСа", а одним из заинтересованных лиц в нем может оказаться экс-акционер нефтяной компании, заочно осужденный в России на пожизненное Леонид Невзлин. Но если ЮКОС только угадывается за всеми этими событиями, то роль Алексея Голубовича, как фронтмена ЮКОСа в России, более явная и подтверждена в ходе журналистского расследования.

Фото: Алексей Голубович



Месть ЮКОСа.

По утверждению Голубовича, Ольга Миримская получила деньги за продажу акций ЮКОСа 15 лет назад. Алексей Голубович потребовал свою долю в рамках бракоразводного процесса, который продолжается с 2012 года. Тем временем Миримская никогда не владела долями ЮКОСа. Зато Голубович был не только акционером нефтяного гиганта, но и директором по стратегическому планированию и корпоративным финансам, знал все о финансовых схемах нефтяного гиганта.

Председатель совета директоров банка БКФ, основатель компании «Русский продукт» Ольга Миримская и Алексей Голубович официально разошлись десять лет назад. Однако судебные споры о разделе их совместно нажитого имущества тянутся до сих пор. Сейчас Миримскую обвиняют в том, что она якобы дала взятку в 2017 году двумя автомобилями общей стоимостью 3,25 миллиона рублей следователю подмосковного управления СК. Он вел дело, в котором Миримская была потерпевшей в связи с похищением ее дочери.

Следователя и Миримскую арестовали. Вину они не признают, считая дело заказным. Адвокат Миримской рассказал, что, по мнению обвиняемой, оно инициировано ее бывшим сожителем, бизнесменом Николаем Смирновым как месть за возврат дочери и Алексеем Голубовичем с целью завладения ее имуществом. Адвокат Ольги Миримской также сообщил, что недавно Голубович подал в Лондоне иск о разделе драгоценностей Ольги, приобретенных в период их брака. Одновременно украшения изъяли в рамках уголовного дела в Москве, хотя драгоценности в деле никак не фигурируют. Оснований для их ареста не было, но следователь СК очень постарался, чтобы кто-то получил опись драгоценностей из дома Миримской. Невероятное совпадение - и снова в интересах Голубовича, который рассчитывает забрать половину ювелирных украшений бывшей жены.

«В настоящее время в различных гражданских и уголовных делах против Миримской участвуют одни и те же адвокаты Смирнова и Голубовича, которые, судя по всему, объединились», — заявил адвокат Ольги Миримской.



На этом месте стоит вспомнить о компании, в которой работал Алексей Голубович. Громкое дело ЮКОСа помнит каждый. Как и Голубович, Ольга Миримская тогда была одним из свидетелей обвинения. На ее показаниях, а также предпринимателя Евгения Рыбина, был основан пожизненный приговор скрывающемуся в Израиле одному из бывших руководителей нефтяной компании Леониду Невзлину. И вот удивительное совпадение – практически одновременно, в 2021 году, в жизни этих двух людей начались серьезные проблемы с законом, которые продолжаются и сегодня. Ольга Миримская была арестована 17 декабря 2021 года и сейчас находится в СИЗО. Рыбина, владельца небольшого АО «Южно-Аксютино», зарегистрированного в подмосковном Дмитрове, обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере, он тоже может оказаться за решеткой. Возникает множество вопросов, почему ФНС именно сейчас так крепко вцепилась в бизнесмена. Похоже, появился новый и могущественный интересант. Издание «Версия» задается вопросом: не выглядит ли вся эта ситуация так, что в процессе появился новый заказчик того, чтобы одного из свидетелей по делу ЮКОСа посадить в тюрьму и раздеть до нитки?

Еще раз подчеркнем, что Миримская и Рыбин в деле ЮКОСа были на стороне России, то есть выступали против нефтяной компании и, соответственно, лично Леонида Невзлина. А человек он, как отмечают знающие его люди, очень мстительный. Сам Рыбин в свое время характеризовал Невзлина как «неуравновешенную личность, способную на все». Организация убийств, покушения и разбойные нападения, слежка и шантаж, запугивание людей, давление на свидетелей – тем, кто переходил дорогу влиятельному предпринимателю в начале двухтысячных пощады не было. В конце 90-х Рыбина от гибели спасло в буквальном смысле чудо. Причем дважды. Миримская также заявляла в суд о взрыве ее автомобиля и попытке отравления ртутью. По ее словам, Невзлин «страдает маниакальной страстью преследования». Он собирал компромат как на сотрудников компании, так и на других людей и впоследствии использовал это для принятия необходимых ему решений. Невзлин по сей день находится в медийном поле, распространяя ложь и ненависть по отношению к России, где он "заработал" (согласно решению суда, средства ЮКОСа получены преступным путем) свое состояние. В недавнем интервью израильскому "Каналу 12" Леонид Невзлин заявил, что Владимир Путин - "военный преступник" и "без сомнения, психопат". Неожиданного здесь ничего нет - Невзлин и Ходорковский давно финансируют деструктивную деятельность на территории РФ, а после начала спецоперации в Украине эта деятельность интенсифицировалась, что и подтверждает Невзлин в своем интервью.

В 2008 году Мосгорсуд приговорил Леонида Невзлина к пожизненному лишению свободы. Поскольку на тот момент он уже был в бегах, приговор был заочным. Казалось бы, его возможности в России должны быть ограничены. Но так ли это на самом деле? Складывается впечатление, что возможным "партнером" Невзлина и других бывших топ-менеджеров ЮКОСа в России может быть экс-супруг Ольги Миримской. Судя тому, что началось преследование основных свидетелей (всех, кроме Голубовича) против ЮКОСа и лично Невзлина, гражданин Израиля Леонид Невзлин никого не забыл за 19 лет с начала процесса против нефтяной компании.





Бюджетные деньги для оппозиции.



Алексей Голубович много раз повторял, что после 2001 года никак не связан с экс-владельцами ЮКОСа. Неужели?

В декабре 2016 года газета "Коммерсантъ" писала, что Голубович планирует построить в Ивановской области комплекс по производству полиэфирного волокна для нужд легкой промышленности. Он был единственным собственником АО "Ивановский полиэфирный комплекс" (ИПК), а деньги выделял Внешэкономбанк (ВЭБ) - кредит на 20,4 млрд руб.

Руководитель ВЭБа Сергей Горьков в феврале 2017 года отчитывался: «В декабре мы одобрили несколько проектов, таких как Ивановский полимерный завод, к примеру, — по техническому текстилю. В России не было такого завода, большая инвестиция — 500 миллионов долларов». Это уже около 30 млрд рублей.

В августе 2017 года экономист Никита Кричевский предположил, что часть кредита ВЭБа, выданного на строительство комплекса может уйти в структуры, подконтрольные Михаилу Ходорковскому. «Со стоимостью возведения ИПК происходят странные изменения, — писал «Московский комсомолец», ссылаясь на Кричевского, — сумма кредита ВЭБа буквально за пару месяцев выросла с 20,4 до 30 миллиардов рублей».

Весной 2015 года губернатор Ивановской области Павел Коньков оценивал строительство, которое лоббировал и замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, в 17,7 миллиарда рублей. Кстати, Горьков, председатель ВЭБа в то время, тоже выходец из ЮКОСа.

По информации издания «Ведомости», ИПК выкупила кипрская компания «Хонсон менеджмент лимитед», конечны бенефициары которой – Сергей Пресняков (чуть более 50 процентов), Алексей Голубович (25,1 процента), Алексей Прудников (около 15 процентов) и Руслан Кряжев (около 10 процентов). Газета отмечает, что в 1990-х Кряжев, как и Голубович, работал в структурах ЮКОСа. Расхождение в данных позволило экономисту Кричевскому выдвинуть версию, что Голубович является номинальным владельцем акций. По его данным, в Чехии Ходорковского связывают с бизнесменом Душаном Новотным, «обеспечивающим интересы Ходорковского в ряде девелоперских проектов компаний Panorama, Unistav Holding и Novodevelop» (цитата из «КП»). С ними через Unistav International связан чешский холдинг Unimex Group. Как раз Unistav и стал подрядчиком по строительству Ивановского комплекса. Почему-то инициаторы проекта — Алексей Голубович, ВЭБ и Минпромторг — не нашли российских строительных компаний, готовых «освоить» бюджет в более 100 млн евро, которые предназначались чешскому строительному холдингу за работу в Ивановской области.

«Программа ИПК оказалась беспрецедентной по своей наглости схемой вывода государственных средств и не куда-нибудь за границу, что, к сожалению, привычно, а в направлении (…) Михаила Ходорковского», — отмечает Никита Кричевский.

И на самом деле строительство обошлось в сумму меньше 20 млрд рублей. Сама чешская компания Unistav оценивала возведение завода в Ивановской области в 140 млн долларов, или 8,4 млрд рублей. Хотя после скандала проект закрыли.

Кстати, заявленная мощность комплекса была 175 тысяч тонн волокна в год при стоимости проекта 25-30 млрд рублей. После закрытия ивановского проекта в Ростовской области объявили о строительстве аналогичного завода мощностью в 75 тыс. тонн в год и стоимостью всего 3 миллиарда рублей. По сути, в 4-5 раз дешевле проекта ИПК, если исходить из мощности и считать в рублях, а в валюте выходит еще дешевле. Есть ли сомнения, что Кричевский оказался прав и проект был нацелен на вывод заграницу средств ВЭБа?

Между тем не все участники той схемы с ИПК и Ходорковским чувствуют себя так же хорошо, как Голубович, управляющий фондом Arbat Capital, и Виктор Евтухов, до сих пор продолжающий работать на месте статс-секретаря Минпромторга. Экс-губернатор Ивановской области Павел Коньков был арестован в 2019 году и до сих пор находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о коррупционном преступлении.

В сентябре 2019 года Федеральное агентство новостей опубликовало данные, свидетельствующие о том, что Алексей Голубович финансирует "несистемную оппозицию" в России за счет своего бизнеса в Крыму, который после присоединения Крыма к РФ удивительным образом не попал под западные санкции. Какая в этом роль бывших акционеров ЮКОСа, не до конца понятно, но РИА ФАН справедливо задается вопросом, почему "действующий бизнес в Крыму не мешает экс-акционеру МЕНАТЕПа одновременно заниматься коммерцией в Украине, в Прибалтике и Великобритании". Одними оффшорными схемами тут не обойдешься, для этого нужна политическая поддержка в Европе.



Свидетели ЮКОСа против дочери.

Связь Голубовича прослеживается не только с Михаилом Ходорковским, но и с другими бывшими топ-менеджерами ЮКОСа. Так, в 2020 году стало известно об иске в Высокий суд Лондона дочери Алексея Голубовича Натальи. The Daily Mail писала, что она обвинила своего проживающего отдельно отца в краже скульптур на сумму свыше 4 млн фунтов стерлингов в ходе серии ночных визитов в ее дом: «Согласно документам, поданным в Высокий суд, 26-летняя мать двоих детей Наталья Голубович утверждает, что Алексей Голубович "систематически" забирал значительную часть коллекции из 349 скульптур из ее лондонского дома».

Сообщается, что с 2012-го по 2016 год он несколько раз посещал особняк в Хаммерсмите и уносил произведения искусства в чемоданах. В британской газете написано: «Предполагается, что коллекция произведений искусства включает в себя несколько статуй Будды, а также ряд редких произведений из Юго-Восточной Азии. Она была собрана бывшей женой Ольгой Миримской для обстановки семейного дома в Лондоне. Сообщается, что Миримская, российский магнат розничной торговли, приобрела эти произведения искусства на торгах в Лондоне, Париже и Нью-Йорке и имела личный счет в аукционном доме Christie's».

Данный иск – дело семейное. Нас больше интересует список свидетелей, который подготовил Голубович для предстоящего слушания по делу. Среди них несколько экс-сотрудников ЮКОСа. Так, это находящийся в международном розыске бывший вице-президент нефтяной компании Юрий Бейлин, бывшая подчиненная Алексея Голубовича Нина Горбоносова, аудитор кипрских компаний ЮКОСа Светлана Романова, правая рука экс-главы совета директоров Group MENATEP Платона Лебедева Гитас Анилионис и Андрес Баумгартнер — юрист, который представлял интересы Голубовича во всех сделках с GML (Group MENATEP Limited), как минимум, в 2003–2009 годах. В тот период, когда Голубович якобы не имел никаких контактов с экс-акционерами ЮКОСа.

Похоже, даже в процессе против собственной дочери Алексей Голубович не может обойтись без "человеческого капитала" ЮКОСа.

Значит ли это, что Алексей Голубович до сих пор контактирует с бывшими акционерами ЮКОСа? Так или иначе, недавно в «Российской газете» предположили, что экс-директор по стратегическому планированию и корпоративным финансам ОАО "НК "ЮКОС" Алексей Голубович может стать фигурантом новых расследований уголовных дел против самих бывших акционеров и их окружения. Это связано с их иском к России на 50 млрд долларов, рассматриваемом в Гааге.

К сведению, в 2020 году Апелляционный суд в Гааге оставил в силе арбитражное решение 2014 года, в котором РФ было предписано выплатить компенсацию в размере 50 млрд долларов трем бывшим крупным акционерам нефтяной компании ЮКОС — компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum Ltd., подавших иск через GML (Group MENATEP Limited). В ноябре 2021 года Верховный суд отменил окончательное решение апелляционного суда, а также предыдущее решение суда. Верховный суд удовлетворил одно из оснований для апелляции РФ. Дело передали в Апелляционный суд Амстердама для нового решения по этому основанию. "Учитывая такое решение в Нидерландах, сведения о получении и сокрытии Голубовичем денежных средств за продажу акций бывшим акционерам ЮКОСа или по другим основаниям могут иметь важное значение для дальнейшего оспаривания их неправомерных требований к России. И в данном случае не исключено, что кому-то выгодно, чтобы Ольга Миримская находилась за решеткой и по этому делу молчала", - делает вывод Pravda.ru.