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30 марта 2022, 11:16

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, выступившая инициатором международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» и знаменитый путешественник Фёдор Конюхов дали старт конкурсу этого года.



«Мы решили сделать международную премию ежегодной. Потому что считаем экологию очень важной темой. Нужно менять отношение людей к сохранению природы и окружающей среды. Предыдущий год показал, что наши дети, участники премии, готовы решать экологические проблемы. Задача взрослых обратить внимание на то, что их волнует, - заявила Светлана Радионова на встрече с Федором Конюховым. - В прошлом году мы получили почти 10 тысяч заявок на конкурс, и поверьте, детей и подростков волновали такие темы, как чистый воздух, чистая вода, сохранение редких видов животных, растений и птиц. Мне важен каждый голос в поддержку экологии. Поэтому я рада, что к нам присоединились Вы, Фёдор Филиппович – известный и любимый многими путешественник, который многое видел в жизни, ценит природу и то, что её окружает. Спасибо, что поддержали премию и понимаете, что экология – дело каждого».

Фото: Глава Росприроднадзора Светлана Радионова и знаменитый путешественник Фёдор Конюхов

По словам Светланы Радионовой, чрезвычайно важно, чтобы активисты, общественники и обычные люди также прилагали усилия и заботились об окружающем нас мире, привлекали внимание к проблемам экологии. Участие в «зеленых» акциях и проектах, как считает глава Росприроднадзора, должно стать осознанным выбором каждого человека, потому как каждый из нас несёт ответственность за мир вокруг.

В свою очередь Фёдор Конюхов сообщил, что для него важна экологическая повестка, потому что она позволяет оставаться людям романтиками.



«Почему я говорю о романтике? Если человек романтик, он не будет вредить природе, загрязнять Землю, потому что в первую очередь он любит людей всем сердцем. Когда я познакомился со Светланой Геннадьевной, первое что увидел – у нее горят глаза, она романтик и любит нашу Россию. Мы живем вместе на одной планете и поэтому одинаково важно, чтобы деревья росли и в Африке, и в Сибири. Я был на всех континентах и многое видел. Одно усвоил: нашу планету и мир создал Господь Бог, и он создал ее очень красивой. Нет на земном шаре некрасивых мест, некрасивых людей или чего-то плохого, потому что Господь Бог не мог создать уродливое... А детская премия прекрасная инициатива и очень нужная, поздравляю всех с началом проекта этого года», - сказал Фёдор Конюхов.



Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» объявила новый сезон с 1 марта по 1 октября 2022 года. С этого года в премии смогут участвовать дети 6 лет и подростки 17 лет. При этом в индивидуальных номинациях будет три возрастные категории: от 6 до 9 лет, с 10 до 13 лет и с 14 до 17 лет.



Изменения нового сезона премии коснулись и числа номинаций. Дети и подростки смогут соревноваться по 9 номинациям, среди которых 7 – индивидуальных и 2 – командные. Так в индивидуальном первенстве творческие работы будут в номинациях: «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение». Команды смогут принять участие в номинациях «Экосемья» и «Экошкола». Акции, флешмобы, групповые зарядки, экологические заплывы и другие инициативы, где участвует больше одного конкурсанта, могут быть представлены именно в этих номинациях. Креативные и нестандартные решения приветствуются во всех работах. Танцы, песни, стихи или рэп могут украсить конкурсные работы.



Ещё одним новшеством года станет номинация «ESG-поколение». Новый тренд не остался в стороне и призван привлечь внимание к этой теме. В новой номинации могут быть представлены работы, посвящённые инициативам в области экологического туризма или разработке концепции нового современного производства, соответствующего экологическим требованиям. Участник может представить свое видение экологичности предприятий или привлечь к проведению экологической акции или флешмобу представителей власти или общественности.



Подать заявку для участия во втором сезоне можно на сайте премии www.экологияделокаждого.рф. Итоги конкурса объявят в ноябре после завершения работы жюри. Помимо призовых первых, вторых и третьих мест будут предусмотрены специальные призы от жюри, поощрительные подарки и Гранпри. Смартфоны, планшеты, экшн-камеры, квадрокоптер, денежные сертификаты, путёвки во Всероссийский детский центр «Орленок» и путешествия по России – все это ждет победителей и призеров.





Международная детско-юношеская премия «Экология - дело каждого» была учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года. В первый год существования проекта поступило 9,5 тысяч заявок от детей и подростков со всех регионов России и 28 стран мира. Принято было 6000 работ и свыше 650 попали в финальный шорт-лист.



Генеральный партнёр Премии - АНО «Центр «Арктические инициативы».



Площадки премии «Экология - дело каждого»:

Сайт: экологияделокаждого.рф.

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