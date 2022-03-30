Эксперты, подписавшие письмо против спецоперации, исключены из научного совета при Совете безопасности РФ

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30 марта 2022, 10:42 Источник: Коммерсантъ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин своим указом исключил из состава научного совета при Совбезе РФ четырех известных экспертов-международников. В аппарате Совбеза сообщили, что это связано с обновлением научной структуры. При этом известно, что именно эти эксперты ранее подписали открытое письмо, в котором выступили против боевых действий на Украине.



По решению президента РФ, из научной структуры исключены:



- Алексей Громыко, директор Института Европы Российской академии наук;



- Александр Никитин, директор Центра евро-атлантической безопасности МГИМО МИД РФ;



- Александр Панов, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук;



- Сергей Рогов, научный руководитель Института США и Канады Российской академии наук.



Сергею Рогову 73 года. Эксперт участвовал в работе научного совета с 1992 года и руководил секцией глобальных проблем международной безопасности. Другие исключенные эксперты тоже входили в состав этой секции.



В начале марта они вместе с европейскими и американскими коллегами подписались под призывом к деэскалации на Украине. Письмо было опубликовано на сайте Института Европы РАН и Института США и Канады РАН.



Эксперты выразили «крайнюю озабоченность по поводу крупнейшего со времен Второй мировой войны кризиса на европейском континенте» и призвали в срочном порядке предпринять следующее:



- все конфликтующие стороны должны незамедлительно согласиться без каких-либо условий прекратить огонь, принять скоординированные меры по деэскалации ситуации и путем переговоров достичь политического урегулирования;



- необходимо срочно наладить сотрудничество по гуманитарным аспектам в зонах конфликта;

- все стороны должны проявлять высочайшую меру ответственности и сдержанности в вопросах, касающихся ядерного оружия, воздерживаться от угрожающих ядерной риторики и действий, надо возобновить российско-американские переговоры по стратегической стабильности;



- следует договориться о дополнительных мерах по предотвращению военных инцидентов между США—НАТО и Россией, установить прямые контакты между военными России и НАТО—США.



Известно, что с 2020 года группа российских, европейских и американских экспертов проводила диалог по сокращению рисков военной конфронтации между Россией и НАТО. Сергей Рогов и Алексей Громыко были сопредседателями этого формата. Помимо них с российской стороны в мероприятиях диалога участвовали представители МИДа, Госдумы и Совета федерации.



