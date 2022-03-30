Герой России Олег Артемьев: Выносливость, которую развивает самбо, помогает справляться с внештатными ситуациями в космосе

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30 марта 2022, 10:06

Фото: Global Look

Российский космонавт-испытатель, герой России, командир пилотируемого корабля «Союз МС-21» Олег Артемьев рассказал, что в детстве и юности занимался самбо, и это помогало ему всю жизнь.

«Для меня это самый любимый вид спорта, который помогал мне на протяжении всей жизни. Самбо – это воспитание, особый склад характера», - отметил космонавт.

Олег Артемьев также добавил, что самбо учит правильно распределять силы в схватках, на длительных соревнованиях. «Так и в космонавтике: здесь нельзя быть в чем-то сильным, в чем-то слабым, нужно быть во всем успешным. К тому же выносливость, которую развивает самбо, помогает справляться с внештатными ситуациями в космосе, грамотно и своевременно выполнять задания с земли. Плюс к этому, самбо воспитывает в тебе терпимость, что очень важно при длительном полете», – заявил он.