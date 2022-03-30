Сопка Бурачка во Владивостоке зазеленеет

Аргументы Недели. Владивосток → Общество 13+

30 марта 2022, 09:21

В текущем году эту сопку Владивостока, расположенную в Первомайском районе краевого центра Приморья, ждёт второй этап благоустройства под эгидой федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Здесь, на северном склоне городские власти с помощью энтузиастов предлагают создать народный парк хвойно-широколиственных деревьев.

Обсуждение такой «зелёной» инициативы прошло в администрации Владивостока, оно собрало за одним столом представителей городских властей, депутатского корпуса, научного сообщества и неравнодушных горожан. Именно активисты выступили с предложением придать официальный статус территории, где они многие годы высаживали деревья и кустарники, следили за чистотой, ухаживали за тропой.

Один из инициаторов создания парка – член Общества изучения Амурского края (Приморского отделения Русского географического общества – прим. ред.) Георгий Трусенёв, он на протяжении уже нескольких лет занимается озеленением сопки Бурачка, в том числе высаживая на её склонах краснокнижные и редкие, охраняемые растения, представляющие уникальную флору Приморского края. Он считает, что северный склон сопки более всего подходит для создания парка с натуральными элементами. Для этого там есть неиспорченный человеком переменный рельеф и зелёные насаждения - кедры корейские, сосны густоцветковые, пихты, липы манжчурские и грабы сердцелистные, которые представляют ядро для создания множественных композиций. Кроме того, волонтёрами-озеленителями накоплен большой опыт работы выращивания растений в сложных условиях крутых склонов и налажено сотрудничество с Ботаническим садом-институтом Дальневосточного отделения Российской Академии наук.

Сопка Бурачка вошла в число победителей рейтингового голосования, на котором жителями Владивостока выбирались первоочередные проекты для благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». И в 2021 году на южном склоне сопки появилась лестница, а на вершине - видовая площадка, было смонтировано уличное освещение и даже благоустроены подъездные пути, проложены тротуары и оборудована автопарковка. В этом году работы продолжатся: появятся ещё одна видовая площадка на 10 метров выше существующей, детская площадка у подножья сопки, общественный туалет, здесь проведут озеленение. Что касается территории северного склона, то решено ограничиться минимальным влиянием на существующую природную среду, чтобы не повредить уже высаженные здесь растения, дать им укорениться и пойти в рост.

Жители близ лежащих домов также обратили внимание властей на возникшие после обустройства сопки проблемы, в частности, забитые подъездные пути: «Автомобилями посетителей новой городской достопримечательности запаркованы все прилегающие к ней дворы и дороги. Этот вопрос необходимо решать».

Как отметили участники обсуждения, для создания парка в первую очередь необходимо определиться, какой юридический статус закрепить за территорией, чтобы сохранить её уникальность. Поэтому по итогам совещания соответствующий запрос будет направлен в юридическую службу города