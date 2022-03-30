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URA.RU: военные билеты у медиков в Екатеринбурге проверяют для сведения статистических данных

, 08:35 Источник: URA.RU

URA.RU: военные билеты у медиков в Екатеринбурге проверяют для сведения статистических данных
фото: pixabay.com

У медиков в Екатеринбурге начали проверять военные билеты. Сотрудник одной из больниц Екатеринбурга на условиях анонимности рассказал изданию URA.RU, что медикам до конца апреля необходимо явиться к профильному специалисту с военным билетом на руках.

Как уточнил медик, было объявлено, что военный билет нужно предъявить для сведения статистических данных.
Редакции издания в министерстве здравоохранения Свердловской области подтвердили эту информацию.

"Все медицинские работники военнообязанные, и каждый год идет сверка данных", - подчеркнул представитель ведомства и добавил: "Желание хайповать на войне, с моей точки зрения, неприлично!".

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите жителей Донбасса. Спецоперацию объявил Владимир Путин.

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