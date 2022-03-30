Жители Приморья с удовольствием потребляют продовольствие

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30 марта 2022, 07:24

Дефицита протоваров в магазинах Приморья нет. А вот завышенные цены и недобросовестные перекупщики встречаются. Бороться с их жадностью жителям края поможет горячая линия связи с органами власти и проект «Держим цены», запущенный в реализацию на днях.

Всем известно утверждение, что для сохранения своего здоровья завтрак каждый человек доложен съесть сам, а обедом – поделится, ужин и вовсе лучше отдать врагу. Но это когда есть, что покушать. А когда нет? Без еды ведь долго не протянешь, хотя специалисты уверяют, что накопленные организмом ресурсы позволят выдержать голодовку от недели до месяца, и даже больше. Согласитесь, вряд ли кто добровольно рискнёт проверить правоту этого утверждения на себе. Другое дело, когда взяться за такой опасный эксперимент могут заставить изменившиеся обстоятельства жизни. Например, вооружённые конфликты и санкции. Таких тяжелейших испытаний нашей стране в прошлом веке довелось изведать столь много, что потребность делать запасы, похоже, закрепилась в соотечественниках на генетическом уровне.

Видимо поэтому, когда объединённый дядюшкой Сэмом сытый Запад обрушил на Россию дикий вал санкций, ограничений и запретов, многие наши люди, опасаясь худшего развития ситуации, поспешили сделать запас продуктов. Под ажиотажный спрос вновь попали сахар, крупы, мука, растительное масло, как это было два года назад при введении жёстких ограничений на выход из дома, призванных пресечь распространение новой коронавирусной инфекции.

Продуктовое поветрие наиболее нервных сограждан несколько проредило полки магазинов. Но дефицита, даже намёка не него, создать не смогло. Оперативно сработали и власти края. Для приморцев организовали работу горячей линии связи, по телефону 8 (423) 260-75-15 население призвали немедленно сообщать о случаях завышения цен на продукты – реагировать на такие обращения региональное правительство вместе с прокуратурой обещает жёстко и быстро.

Также в крае запустили проект «Держим цены», суть которого ограничить торговую наценку на социально значимые товары в мелкосетевой и несетевой рознице 15 процентами. За соблюдением этой договорённости в муниципалитетах призваны наблюдать административные комиссии. Они будут ежедневно проводить мониторинг, сопоставляя цены по товарно-транспортной накладной с ценами на полке магазина. В случае выявления фактов завышения цен к субъектам, принявшим на себя обязательства по самоограничению торговой наценки, станут применяться меры вплоть до административной ответственности, заверяют в краевом министерстве промышленности и торговли.

Насколько сегодня тучны полки приморских магазинов, «Восток-Медиа» решило узнать у жителей сельской глубинки края. Наш корреспондент связался по телефону с жителем одного из населённых пунктов Шкотовского района, работающего в бюджетной сфере. Как рассказал наш собеседник, у них в сельском магазине «всё есть». Ассортимент товаров, правда, несколько поредел, например, некоторые марки постного масла теперь в продаже не найдёшь. Но это касается только импортного, отечественное представлено широко – и кукурузное, и подсолнечное, и льняное, и кедровое, и, естественно, наше приморское, соевое.

«Никто ничего не скупает мешками или коробками, берут как обычно, по потребности. А вот они у многих стали куда как скромнее – цены-то подскочили знаете как неслабо. Огурцы и помидоры по триста рублей, пресловутый сахар – сто двадцать рублей, молоко подорожало, хлеб «Подольский» теперь уже за сорок шесть рублей покупаем».

«А что, – интересуемся, – лично вас больше всего расстроило из роста цен?»

Ответ несколько обескуражил: «Бананы. Аж по двести пятьдесят рублей!..»

Оказывается, для полного счастья сельскому жителю в Приморье одних только бананов и не хватало…

Сергей СЕМЁНОВ