Книги для Донбасса собирают в Приморье

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30 марта 2022, 07:15

Сбор книг для детских библиотек Луганской и Донецкой народных республик организовали во Владивостоке.

В краевом центре Приморья пункт приёма открыли на базе городского отделения «Единой России».

«То, что происходило все эти восемь лет на Украине – это уничтожение русского мира и его культуры, носителями которой являются и украинцы. Наша акция поможет собрать книги для детей – а это, в том числе, и художественная литература, классика, которая вобрала богатый опыт наших народов и несёт его в будущее, вдохновляя на добрые дела всё новые и новые поколения читателей», – уверена руководитель региональной общественной приёмной председателя партии Ольга Забелина.

Организаторы благотворительной акции напоминают приморцам, что для последующей отправки в Луганскую и Донецкую народные республики принимаются новые издания на русском языке – художественная и учебная литература, в любом количестве. Принести книги для школьных библиотек может любой желающий.

Также приморцы принимают участие в оказании гуманитарной помощи населению Донбасса. А дислоцирующейся во Владивостоке 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота за массовый героизм и отвагу, проявленные в ходе проведения специальной военной операции на Украине, указом президента присвоено почётное наименование «гвардейская».