Гвардейцев на Тихоокеанском флоте стало больше на целую бригаду морской пехоты

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30 марта 2022, 07:02

Дислоцирующейся во Владивостоке 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота Указом Президента Российской Федерации присвоено почётное наименование «гвардейская», информирует «Тихоокеанская Россия».

Указ подписан главой государства 28 марта 2022 года. В документе, который размещен на сайте kremlin.ru, отмечается, что наименование присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Президент России и верховный главнокомандующий направил командованию и личному составу 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты своё поздравление:

«Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с присвоением бригаде почётного наименования «гвардейская».

Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, проявленных при защите Отечества, отстаивании суверенитета и национальных интересов нашей страны.

Вы по праву можете гордиться историей и легендарными ратными традициями своего соединения. На самых сложных участках – в борьбе с террористами в Сирии, в решении миротворческих задач в Нагорном Карабахе, в ходе проведения специальной военной операции на Украине – личный состав бригады неизменно проявлял стойкость и мужество, решительность и силу духа, демонстрировал блестящие образцы выполнения воинского долга.

Убеждён, что вы, солдаты и офицеры – гвардейцы, будете и впредь хранить верность Присяге, с честью, беззаветно служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан России.

Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов».

Владимир Путин