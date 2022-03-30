Школьников и студентов Южного Урала зовут на «Большую перемену»

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30 марта 2022, 06:56 Татьяна Михайлова Источник: Сайт полномочного представителя Президента России в УрФО

Фото с сайта uralfo.gov.ru

В Москве состоялась церемония запуска очередного сезона всероссийского конкурса.

Молодежь Челябинской области приглашают на Всероссийский конкурс «Большая перемена». Недавно в Москве был запущен третий сезон проекта, входящий в платформу «Россия – страна возможностей».

Как отметил полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев, «Большая перемена» дает школьникам и студентам возможность проявить себя, освоить новые знания, а также получить поддержку своих идей.

Добавим, что всероссийский конкурс проходит по 12 тематическим направлениям. Его организаторами выступают Росмолодежь, платформа «Россия – страна возможностей», АНО «Большая перемена», Российское движение школьников при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и других партнеров. Подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте.